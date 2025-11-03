Antrenorul revelației din SuperLiga surprinde: „Se apropie momentul când o să spun stop”

Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, a anunțat că ia în considerare să se retragă din fotbal în viitorul apropiat, în cazul în care nu va primi o ofertă din partea unui club important.

În cazul în care nu va pierde pe terenul echipei Petrolul Ploiești, FC Botoșani va termina turul sezonului regulat pe prima poziție în SuperLiga. Cu toate acestea, Grozavu a explicat că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie, iar pentru a face acest lucru va trebui să renunțe la cariera de antrenor.

Leo Grozavu: „Vreau să-mi văd nepotul crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu”

„Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele.

Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg. La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac.

Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită. Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.

Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a declarat Leo Grozavu pentru Botoșăneanul TV, potrivit digisport.ro.

De-a lungul carierei, Grozavu a antrenat echipele Armătura Zalău, FC Vaslui, Academia Gheorghe Hagi, Universitatea Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul Ploiești, Sepsi Sfântu Gheorghe, Poli Iași și FC Botoșani.