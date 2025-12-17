Antreprenori puși să dea înapoi ajutoarele COVID-19: Sunt zeci de firme afectate, în cadrul măsurilor de granturi POC 4.1.1 și 4.1.1 Bis. Ministerul oferă o soluție: instanța de judecată

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis, miercuri, la solicitarea StartupCafe.ro, unele informații relevante, care arată dimensiunea pe care a căpătat-o situația neplăcută în care au ajuns acum unii antreprenori care au accesat granturile IMM de câte 50.000-500.000 EUR pentru retehnologizarea firmelor, sub forma ajutoarelor de redresare din criza COVID-19, POC 4.1.1 și 4.1.1 Bis.

Acum, MIPE are o soluție pentru antreprenorii afectați: să dea ministerul în judecată.

Sunt 40 de proiecte IMM pentru care statul cere acum firmelor beneficiare să dea înapoi o parte din ajutoarele accesate prin schemele 4.1.1 și 4.1.1 Bis, din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, conform datelor oficiale comunicate acum de MIPE.

Fonduri europene. Sursa foto: © Mark Gusev | Dreamstime.com