Anul Nou, marcat la Phenian cu un spectacol de proporţii pentru liderul nord-coreean. Kim Jong-un a apărut din nou alături de fiica sa

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a marcat Anul Nou participând, alături de soţia şi fiica sa, la un spectacol festiv de mari proporţii desfăşurat la Phenian, fără a transmite vreun mesaj Coreei de Sud sau Statelor Unite, potrivit presei de stat, relatează agenția sud-coreeană Yonhap, citată de Agerpres.

Imaginile difuzate de televiziunea publică îl arată pe Kim cu fiica sa, Ju-ae, aşezată lângă el în timpul evenimentului organizat pe Stadionul May Day din Phenian.

Ju-ae, îmbrăcată într-o haină de piele asortată cu cea a tatălui ei, a fost văzută ţinându-l de mână şi şoptindu-i ceva în timp ce urmăreau spectacolul, iar după încheierea numărătorii inverse de Anul Nou l-a sărutat pe obraz.

Soţia lui Kim, Ri Sol-ju, era aşezată lângă Ju-ae, însă în imagini a apărut în mare parte doar la marginea cadrului.

KIM JONG-UN, DAUGHTER, ATTEND NEW YEAR CELEBRATIONS



Dumalo si North Korean leader Kim Jong-un sa isinagawang New Year’s celebration sa Pyongyang, North Korea, ayon sa state media na KCNA.



Kasama niya ang anak na si Kim Ju-ae na itinuturing ng ilang analysts na frontrunner ni… pic.twitter.com/s88FlJcgxN — News5 (@News5PH) January 1, 2026

Potrivit Agenţiei Centrale de Presă Coreene (KCNA), Kim Jong-un a rostit un discurs la eveniment axat pe probleme interne, fără a transmite mesaje către Seul sau Washington.

El a îndemnat nord-coreenii să se unească şi să avanseze către o „nouă viziune” care va fi prezentată la cel de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, programat să se desfăşoare la începutul acestui an.

Mesaj către trupele trimise la război în Ucraina

De asemenea, Kim a transmis un mesaj într-o scrisoare de Anul Nou adresată soldaţilor nord-coreeni dislocaţi în străinătate.

În mesaj, el le-a spus trupelor trimise să sprijine Rusia în războiul împotriva Ucrainei că participarea lor la lupte contribuie la consolidarea „alianţei invincibile” dintre Phenian şi Moscova.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldaţi şi armament convenţional pentru a sprijini efortul de război al Rusiei. Se crede că mii dintre aceştia şi-au pierdut viaţa în lupte, scrie Yonhap.

„Voi toţi aţi apărat cu eroism demnitatea şi onoarea Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC)”, a spus Kim, lăudându-i drept „cea mai mare forţă, mândrie şi un pilon solid” al ţării.

Kim a declarat că speră să se reîntâlnească cu soldaţii cât mai curând posibil, adăugând că nu are o dorinţă mai mare decât să îi vadă pe toţi întorcându-se acasă în siguranţă şi îndemnându-i să acorde o atenţie deosebită propriei securităţi.

„Datorită luptei voastre devotate şi pline de sacrificiu, fraternitatea militantă, prietenia şi alianţa invincibilă dintre ţara noastră şi Rusia devin tot mai puternice”, a mai notat el.

KCNA a relatat separat despre întâlnirea lui Kim cu familiile soldaţilor aflaţi în misiuni peste hotare, în marja unei sărbători de Anul Nou organizate la Phenian cu o zi înainte.

Kim a spus că, la început de an, „se gândeşte şi mai mult la ofiţerii comandanţi şi la combatanţii unităţilor de operaţiuni externe”, exprimându-şi dorinţa ca oamenii dragi să se întoarcă acasă în siguranţă după îndeplinirea misiunii lor, a precizat agenţia.