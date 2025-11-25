Anunț despre linia 5 de tramvai, cunoscută și ca „linia corporatiștilor”. Când va fi funcțională / Circulația este oprită de 8 ani

Linia 5 de tramvai din București ar putea fi dată în funcțiune săptămâna viitoare, după 8 ani de când a fost scoasă din circulație, scrie marți Buletin de București, care îl citează pe constructorul care a coordonat reabilitarea liniei începând cu anul 2023.

Constructorul Marian Mândrilă, cel a cărei firmă a câștigat licitația pentru reabilitarea liniei 5, cunoscută și ca „linia corporatiștilor”, a declarat pentru Buletin de București că vineri, 28 noiembrie, vor avea loc primele probe de traseu pe această linie, fără călători.

„Lucrările sunt gata. Am înțeles că ei (n. red.: Primăria Generală) vor să dea drumul, pe 4 sau 5 (n. red.: decembrie), cu călători”, a spus Marian Mândrilă, pentru sursa citată anterior.

HotNews l-a contactat pe primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, pentru a confirma dacă autoritățile intenționează să redeschidă linia 5 de săptămâna viitoare, însă acesta nu a răspuns apelurilor redacției.

Primăria Capitalei are încă datorii față de constructor

În luna august, Buletin de București scria că Primăria Municipiului București încă nu a plătit datoriile restante pentru lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai, în valoare de peste 15.000.000 de euro.

Primăria Capitalei a transmis în 2022, la solicitarea HotNews, că circulația tramvaielor liniei 5 între Băneasa – Barbu Vacărescu – Terminal Sf. Gheorghe a fost sistată în septembrie 2017 din următoarele două motive:

litigiul privind deținerea terenului aferent buclei de întoarcere din zona Bd. Aerogării/ Str. Grațioasă (lucrare începută, dar suspendată din cauza litigiului) și

necesitatea modernizării întregii infrastructuri rutiere (inclusiv calea de rulare a tramvaielor și stațiile aferente) de pe Bd. Barbu Văcărescu și Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, până la Pasajul Băneasa.

Contractul pentru reabilitarea liniei 5 de tramvai a fost atribuit în noiembrie 2023 asocierii Mari Vila Com – Electromontaj – Luxten pentru suma de 130 de milioane de lei, potrivit datelor din SEAP. Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12 luni.

Lucrările au presupus: