Anunț major făcut de aeroporturile din Dubai

Operațiunile și zborurile Dubai Airports, compania care gestionează aeroporturile orașului din Emiratele Arabe Unite, își intensifică ritmul după ce spațiul aerian al țării din Golful Persic a devenit complet liber, iar capacitatea crește în funcție de rutele disponibile, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut luni de Paul Griffiths, directorul general al Dubai Airports.

Autoritatea de aviație din Emiratele Arabe Unite a anunțat sâmbătă că traficul aerian a revenit la normal, după măsurile de precauție introduse pe 28 februarie, la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Griffiths a declarat într-un mesaj publicat pe pagina sa de LinkedIn că, în pofida perturbărilor provocate de conflict, Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Aeroportul Internațional „Al Maktoum” din Dubai au gestionat peste șase milioane de pasageri, mai mult de 32.000 de mișcări de aeronave și peste 213.000 de tone metrice de marfă.

El susține de asemenea că nivelul cererii pentru călătorii prin Dubai a rămas puternic.

Însă datele anunțate de autorități arată că Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub de călătorii internaționale din lume, a gestionat 18,6 milioane de pasageri în primul trimestru din 2026, în scădere față de 23,4 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

„Cererea pentru călătoriile prin Dubai rămâne puternică, iar DXB este bine poziționat pentru a crește treptat capacitatea și pentru a sprijini companiile aeriene și pasagerii într-o perioadă de ajustare continuă”, a mai scris Paul Griffiths.

Înainte de izbucnirea războiului și de închiderea spațiului aerian din Golful Persic, care a perturbat traficul timp de aproape două luni, DXB era așteptat să gestioneze aproape 100 de milioane de pasageri în acest an, a declarat operatorul său pe 11 februarie.