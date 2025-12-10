Anunțul oficial al Irlandei despre dronele militare care au urmărit avionul lui Zelenski

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe aeroportul din Dublin, în Irlanda, pe 1 decembrie 2025. FOTO: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia

Dronele semnalate în apropiere de aeroportul din Dublin, la scurt timp după sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută, nu au fost o amenințare pentru avionul acestuia, dar incidentul este foarte îngrijorător, a spus miercuri premierul Irlandei, potrivit Reuters.

Un mic număr de drone neidentificate au fost observate în vecinătatea unui vas al forțelor navale irlandeze ce patrula în largul coastei, în dreptul orașului Dublin, în seara sosirii lui Zelenski într-o vizită de stat, a precizat premierul Micheal Martin, în parlamentul irlandez.

„Dronele nu au fost o amenințare pentru avionul președintelui Zelenski – acest lucru trebuie să fie clar – pentru că avionul aterizase în siguranță cu ceva timp înainte de acest incident”, a explicat Martin.

„Circumstanțele sugerează că aceasta face parte din campania hibridă de inspirație rusească împotriva Uniunii Europene și intereselor ucrainene”, a adăugat șeful guvernului de la Dublin, citat de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al ambasadei ruse la Dublin a afirmat că sugestia că Moscova a fost implicată este neîntemeiată și că politicieni europeni promovează un „mit” referitor la amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa.

În ultimele luni, zboruri de drone, a căror origine este necunoscută, au perturbat operațiunile din spațiul aerian al mai multor țări europene.

Aflat marți în vizită la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris incidentul de săptămâna trecută ca fiind „încă un exemplu al atacurilor hibride din partea Rusiei”.

Irlanda, țară neutră din punct de vedere militar, are unul din cele mai reduse niveluri de cheltuieli pentru apărare din Europa, dar a promis să majoreze aceste cheltuieli, iar premierul Micheal Martin a dezvăluit că țara sa intenționează să investească în tehnologiile anti-drone.

„Este foarte clar că există o amenințare de securitate pentru Irlanda”, a spus Martin.

Guvernul este „deplin încrezător” că poate proteja liderii europeni ce urmează să participe la un summit în timpul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, funcție ce va fi asigurată în a doua jumătate a anului viitor, a ținut să sublinieze marți șeful guvernului de la Dublin.

Presa irlandeză a scris joia trecută că o navă militară a reperat până la cinci drone zburând în apropiere de traiectoria de zbor a avionului prezidențial.

Publicația The Journal, care a scris prima despre reperarea dronelor de tip militar la aeroportul din Dublin, a precizat că acestea au ajuns la locul în care era așteptat avionul lui Zelenski exact în momentul când trebuia să aterizeze acesta.

Potrivit Irish Times, care citează surse fără a le divulga numele, avionul a sosit puțin mai devreme și nu a fost pus în pericol.

Luni, Zelenski a confirmat informațiile conform cărora mai multe drone neidentificate au fost reperate în apropierea traiectoriei de zbor a avionului său.

„Va exista o investigație… Au fost drone, într-adevăr”, a declarat Zelenski în fața unor jurnaliști. „Ne-am obișnuit cumva să trăim în aceste circumstanțe”, a spus președintele ucrainean, răspunzând unei întrebări cu privire la problemele de securitate.