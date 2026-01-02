Anunț surpriză al lui Zelenski, care i-a propus generalului Budanov să fie șeful său de cabinet

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), generalul Kirilo Budanov, va deveni șeful de cabinet al președintelui ucrainean, potrivit unui anunț surpriză făcut de Volodimir Zelenski vineri.

„M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am oferit funcția de șef al Biroului Președintelui Ucrainei”, a scris Zelenski pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

„În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică a negocierilor, iar Biroul Președintelui va servi în primul rând îndeplinirii acestor sarcini ale statului nostru. Kirilo are experiență specializată în aceste domenii și suficientă putere pentru a obține rezultate“, a explicat liderul ucrainean.

„De asemenea, i-am dat instrucțiuni noului șef al Biroului Președintelui, în cooperare cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și alți lideri și instituții relevante, să actualizeze și să supună aprobării fundamentele strategice ale apărării și dezvoltării statului nostru, precum și pașii următori”, a mai spus Zelenski.

Generalul ucrainean Kirilo Budanov, șeful GUR, serviciul responsabil cu numeroase acțiuni majore contra Rusiei, a fost și una dintre principalele ținte ale acesteia, cu peste zece tentative de asasinat la adresa sa.

Ultima sa ieșire publică a fost joi, când Ucraina a dezvăluit că un comandant militar rus care lupta de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este de fapt în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi.

„Felicitări pentru revenirea ta la viaţă, este întotdeauna o bucurie”, a declarat şeful GUR, Kirilo Budanov, într-o discuţie prin videoconferinţă cu Denis Kapustin, difuzată de serviciile sale.

Poziția de șef al cabinetului lui Zelenski era liberă de la sfârșitul lunii noiembrie, când Andrii Iermak a demisionat din după ce a fost vizat de percheziții într-un scandal de corupție din Ucraina.

Decretul de numire a generalului în vârstă de 39 de ani în funcția prezidențială nu a fost încă publicat.

Budanov conduce serviciul de informații militare GUR de când a fost numit în funcție de Zelenski în august 2020.

De la invazia pe scară largă a Rusiei din 24 februarie 2022, el a fost implicat în schimburi de prizonieri și a ocupat funcția de președinte al unui organism care coordonează tratamentul prizonierilor de război.

A fost decorat cu titlul de „Erou al Ucrainei” și a participat în repetate rânduri la operațiuni speciale.