Anunțul lui Nicușor Dan după o întâlnire cu Giorgia Meloni pe tema chestiunii care divizează UE

România și Italia solicită mai multe fonduri destinate în mod specific sprijinirii agriculturii și dezvoltării regionale, în dezbaterea privind viitorul buget al UE.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că s-a întâlnit joi la Bruxelles cu prim-ministra Italiei Giorgia Meloni în cadrul așa-numitului grup al „Prietenilor Coeziunii”, care se pronunță împotriva tăierilor bugetului UE pentru perioada 2028-2034.

La întâlnire au participat mai mulți lideri, inclusiv premierul Greciei, cel al Poloniei, al Cehiei și al Ungariei.,

„Vom rămâne uniți pe tot parcursul negocierilor privind următorul buget al UE, axându-ne pe patru priorități”, a spus Dan, după discuțiile care au avut chiar înaintea Consiliului European.

Cele patru priorități enumerate de președinte sunt:

„1. Resurse suficiente pentru a aborda toate prioritățile noastre comune.

Protejarea coeziunii și a agriculturii, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și normele de punere în aplicare. Contribuții echitabile din partea statelor membre. Fără reduceri”.

Together with @GiorgiaMeloni, we gathered the Heads of State and Government of the Friends of Cohesion ahead of #EUCO. We will remain united throughout the negotiations on the next EU budget around four priorities: 1. Sufficient resources to address all our common priorities. 2. Safeguarding Cohesion and Agriculture, both in terms of funding and implementation rules. 3. Fair contributions from Member States. 4. No rebates. Together, we will continue working to ensure these priorities are reflected in the final agreement! — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2026

„Împreună, vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că aceste priorități se regăsesc în acordul final!”, a spus Dan.

Liderii vor un acord până la sfârșitul anului

Liderii UE se reunesc joi la un summit în încercarea de a ajunge la un acord privind bugetul viitor al blocului comunitar, în valoare de aproape 2 trilioane de euro, până la Crăciun, pe fondul unor diviziuni profunde cu privire la cheltuieli

Statele membre se tem că orice negocieri viitoare vor fi zădărnicite de posibile victorii ale euroscepticilor în alegerile care vor avea loc în întregul bloc – în special în Franța, unde Marine le pen ar putea câștiga președinția în luna mai a anului viitor.

Aceasta dorește să reducă drastic contribuția țării la bugetul UE.

Miza o reprezintă bugetul care va determina principalele priorități ale UE pentru perioada 2028-2034, de la agricultură la apărare, de la competitivitate la migrație.

Liderii ajungă la un acord asupra sumelor care vor fi alocate agricultorilor, asupra cheltuielilor pentru apărare și asupra modalităților de a spori competitivitatea economiei în raport cu Statele Unite și China.

Trei tabere. Unde se află România

Un acord până la sfârșitul anului va fi dificil de obținut, întrucât liderii rămân la fel de divizați ca întotdeauna, cu trei tabere opuse nemulțumite de ultima propunere.

Irlanda, care deține președinția rotativă a UE, a prezentat ultima propunere care va sta la baza discuțiilor, prevăzând reduceri de aproximativ 140 de miliarde de euro din bugetul total.

Propunerea a fost criticată de Comisia Europeană și de Parlamentul European.

În rândul statelor membre, niciuna dintre tabere nu a fost mulțumită de propunerea Irlandei.

Pe de o parte se află Germania, care conduce un grup cunoscut sub numele de „frugalii”, din care fac parte Olanda și Suedia, care solicită reduceri de câteva sute de miliarde de euro.

În cealaltă tabără se află Franța, care se opune reducerilor masive ale bugetului și consideră că continentul are nevoie de fonduri mai mari pentru a face față provocărilor tot mai mari cu care se confruntă.

Iar în a treia tabără se află așa-numiții „Prieteni ai coeziunii” – printre care și România – care solicită mai multe fonduri destinate în mod specific sprijinirii agriculturii și dezvoltării regionale.

Unii sunt încă optimiști în privința lunii decembrie. Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a declarat marți că acest lucru este posibil „dacă se poate ajunge la un compromis”.

Acum, președintele Consiliului European, Antonio Costa, va conduce negocierile, iar la sfârșitul lunii noiembrie va avea loc o reuniune extraordinară pentru a contribui la adoptarea bugetului.