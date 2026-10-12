Marile grupuri politice din Parlamentul European resping propunerea pentru o tăiere uriașă din viitorul buget UE: „Profundă consternare”

Poziția europarlamentarilor se adaugă celei critice emise de Comisia Europeană, după propunerea făcută sâmbătă de președinția irlandeză a Uniunii Europene.

Cele mai importante grupuri politice din Parlamentul European (PE) – Popularii Europeni (PPE), social-democrații (S&D), Renew Europe și Verzii – au anunțat luni că resping și sunt chiar consternați de propunerea pentru viitorul buget comunitar făcută în weekend de președinția irlandeză a UE.

„Dorim să fim clari de la bun început: respingem propunerea înaintată de Președinția irlandeză, care nu poate constitui o bază pentru aprobarea de către Parlament a viitorului Cadru Financiar Multianual (CFM)”, au spus cele patru grupuri, într-un comunicat, cu referire la propunerea pentru bugetul 2028-2034.

„În aprilie 2026, Parlamentul European și-a adoptat mandatul pentru viitorul Cadru Financiar Multianual prin Raportul său interimar. Aceasta nu este o ofertă de deschidere. Este poziția democratică a singurei instituții a UE alese în mod direct, iar noi o susținem”, a adăugat comunicatul.

„Deplângem reducerea majoră a nivelului CFM propusă de Președinția irlandeză; această reducere, comparativ cu actualul CFM și ținând cont de inflație și de creșterea economică, ar însemna că valoarea reală a bugetului UE ar scădea puternic, cu 161 de miliarde EUR (-10 %). Această reducere pune în pericol capacitatea Uniunii de a răspunde în mod durabil provocărilor viitoare și de a-și afirma rolul într-o lume tot mai turbulentă”, au mai spus cele patru grupuri parlamentare.

Propunerea președinției irlandeze

Irlanda, care deține președinția rotativă a UE, a prezentat sâmbătă un proiect de buget european revizuit pentru perioada 2028-2034, care prevede reduceri semnificative față de propunerea inițială a Comisiei, potrivit AFP.

Acest buget revizuit are ca scop deblocarea discuțiilor la nivelul celor 27 de state membre privind finanțarea UE, care stagnează din cauza pozițiilor extrem de opuse ale diferitelor state.

Pe de o parte, Berlinul solicită reduceri de câteva sute de miliarde de euro față de proiectul elaborat anul trecut de Bruxelles, alături de alte țări din nordul și centrul Europei, supranumite țările „frugale”.

Pe de altă parte, Franța și președintele său, Emmanuel Macron, repetă că este nevoie de un buget „ambițios” pentru a avea „adevărate politici europene”.

„Prietenii coeziunii” cer mai mulți bani

Iar șaptesprezece țări din sudul și estul Europei printre care și România, reunite într-un grup numit „prietenii coeziunii”, solicită cheltuieli mai mari în favoarea agriculturii și a regiunilor.

Economiile propuse în compromisul irlandez vizează în principal programul de ajutor pentru dezvoltare „Global Europe”, cheltuielile administrative sau chiar un nou fond dedicat competitivității.

În schimb, fondurile dedicate politicilor tradiționale ale UE ar fi, în ansamblu, menținute, comparativ cu ceea ce propunea Bruxelles, fără reducerea sumelor alocate statelor pentru politica agricolă comună și coeziunea socială și teritorială.

Criticile Comisiei Europene

Și Comisia Europeană a fost critică la adresa acestei propuneri a președinției irlandeze.

Europa va avea de pierdut din cauza reducerilor de 159 de miliarde de euro din viitorul buget pe termen lung al Uniunii, a avertizat Comisia cu câteva zile înainte ca liderii UE să se reunească la Bruxelles pentru discuții privind viitoarele planuri de cheltuieli ale Uniunii.

Într-un atac neobișnuit, potrivit Politico, Comisia a transmis guvernelor că eliminarea unor sume de miliarde din mai multe fonduri de rezervă va face ca Europa să fie mai puțin pregătită să facă față crizelor în următorul ciclu bugetar de șapte ani, au declarat patru diplomați ai UE informați cu privire la discuții.

Stéphanie Riso, înaltul funcționar al Comisiei responsabil cu bugetul, a transmis avertismentul celor 27 de ambasadori ai UE în cadrul unei reuniuni cu ușile închise duminică, la o zi după ce președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează negocierile, a propus reducerea cu aproximativ 8% a bugetului total al Uniunii pentru perioada 2028-2034.

România va susține un buget UE ambițios

Nicușor Dan a organizat vineri, 9 octombrie 2026, o ședință de lucru, cu participarea unor membri ai Guvernului, a experților tehnici ai ministerelor și a Reprezentantului permanent al României pe lângă UE înainte de Consiliul European de săptămâna viitoare în care se va discuta Cadrul Financiar Multianual.

Potrivit Cotroceniului, bugetul pentru perioada 2028-2034, va influența „în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.”

„România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare.

În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre”, a spus Administrația Prezidențială.