Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României

Irlanda, care deține președinția rotativă a UE, a prezentat sâmbătă un proiect de buget european revizuit pentru perioada 2028-2034, redus cu aproximativ 140 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, transmite France Presse.

Această contrapropunere, care reprezintă o încercare de a concilia pozițiile foarte diferite ale celor 27 de state membre, ar aduce economii de 8%, adică 141 de miliarde de euro, față de proiectul prezentat anul trecut de Bruxelles, a precizat Irlanda.

Unele țări sunt „frugale”, altele „ambițioase”

Acest buget revizuit are ca scop deblocarea discuțiilor la nivelul celor 27 de state membre privind finanțarea UE, care stagnează din cauza pozițiilor extrem de opuse ale diferitelor state.

Pe de o parte, Berlinul solicită reduceri de câteva sute de miliarde de euro față de proiectul elaborat anul trecut de Bruxelles, alături de alte țări din nordul și centrul Europei, supranumite țările „frugale”.

Pe de altă parte, Franța și președintele său, Emmanuel Macron, repetă că este nevoie de un buget „ambițios” pentru a avea „adevărate politici europene”.

„Prietenii coeziunii” cer mai mulți bani

Iar șaptesprezece țări din sudul și estul Europei printre care și România, reunite într-un grup numit „prietenii coeziunii”, solicită cheltuieli mai mari în favoarea agriculturii și a regiunilor.

Economiile propuse în compromisul irlandez vizează în principal programul de ajutor pentru dezvoltare „Global Europe”, cheltuielile administrative sau chiar un nou fond dedicat competitivității.

În schimb, fondurile dedicate politicilor tradiționale ale UE ar fi, în ansamblu, menținute, comparativ cu ceea ce propunea Bruxelles, fără reducerea sumelor alocate statelor pentru politica agricolă comună și coeziunea socială și teritorială.

Zeci de miliarde din „resurse proprii”

Irlanda a propus, de asemenea, un total de 55 de miliarde de euro din „resurse proprii” suplimentare pentru alimentarea bugetului european, fără a majora în mod corespunzător contribuțiile statelor membre.

Așa cum sugerase Comisia, aceste venituri alocate direct UE ar proveni, în special, din taxele pe deșeurile electronice și pe marile întreprinderi.

Acest compromis elaborat de Irlanda va fi pe ordinea de zi a summitului șefilor de stat și de guvern europeni care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles.

România va susține un buget UE ambițios

Nicușor Dan a organizat vineri, 9 octombrie 2026, o ședință de lucru, cu participarea unor membri ai Guvernului, a experților tehnici ai ministerelor și a Reprezentantului permanent al României pe lângă UE înainte de Consiliul European de săptămâna viitoare în care se va discuta Cadrul Financiar Multianual.

Potrivit Cotroceniului, bugetul pentru perioada 2028-2034, va influența „în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.”

„România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare.

În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre”, a spus Administrația Prezidențială.

Se vrea un acord înainte de Crăciun

Liderii instituțiilor europene ar dori să ajungă la un acord înainte de Crăciun, pentru a evita ca negocierile să fie afectate de numeroasele date electorale din 2027, în special de alegerile prezidențiale din Franța, unde extrema dreaptă se află în fruntea sondajelor.

Germania, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Austria au transmis luna trecută că bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 trebuie să fie cu „câteva sute de miliarde de euro” mai mic decât suma de 2 trilioane de euro propusă de Comisia Europeană, potrivit Reuters.

Cei cinci lideri au calificat creșterea nominală propusă, de aproximativ 60% față de bugetul pentru perioada 2021-2027, drept „pur și simplu nerealistă”.

Prin acest mesaj, ele au trasat „pozițiile de luptă”înainte ca negocierile privind bugetul UE să intre în faza decisivă în aceste luni.

„Bugetul este prea axat pe subvenții și bani în avans”

Liderii celor cinci țări, care se numără printre cei mai mari contribuabili neți la buget, au scris într-un editorial comun publicat în Politico în septembrie că contribuabilii din UE nu pot continua să plătească mai mult pentru a finanța atât prioritățile vechi, cât și pe cele noi.

„Bugetul este prea axat pe subvenții și transferuri alocate în mare parte în avans, lăsând prea puțin spațiu pentru ceea ce Europa are nevoie urgent: investiții comune în securitate și apărare, competitivitate, inovare și lupta împotriva migrației ilegale”, au afirmat cei cinci lideri.

Beneficiarii neți ai bugetului UE sunt îngrijorați că acest lucru ar reduce fondurile UE destinate agricultorilor și egalizării nivelului de trai între regiunile mai sărace și cele mai bogate ale Europe.

Aceasta este o preocupare politică majoră în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor din Franța, Italia, Spania, Polonia, Grecia, Finlanda, Slovacia și Estonia.

Comisia Europeană a propus ca bugetul să se ridice la 2 trilioane de euro sau 1,26% din Venitul Național Brut (VNB) al UE, din care aproximativ 168 de miliarde, adică 0,11% din VNB, sunt destinate serviciului datoriei UE pentru fondul de redresare post-pandemică.