Anunțul Ministerului Culturii după ce filmul lui Mungiu a fost premiat cu Palme d’Or: „Fjord” va fi inclus pe listă

Ministerul Culturii a introdus filmul „Fjord”, recent premiat cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de film de la Cannes, pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanţarea campaniei pentru Premiile Oscar.

„La sosirea în ţară a câştigătorului premiului Palme d’Or (Cristian Mungiu, n.r.), Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanţare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României). Astfel, Ordinul ministrului Culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. se completează prin includerea susţinerii filmului „Fjord” în competiţia pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomaţie culturală”, a anunţat duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Culturii, Demeter András István.

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă seară, la Festivalul de Film de la Cannes, prestigiosul premiu Palme d’Or pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Lugmetrajul „Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună, relatează site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, el a primit marele trofeu de la Cannes în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc. Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câştigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or.