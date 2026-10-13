Anunțul NATO după ce două nave au fost atacate cu drone lângă Bulgaria. Una se îndrepta spre Brăila. Sofia vrea consultări cu România

Cel puțin 11 erau dați dispăruți pe mare de pe o navă scufundată în urma unui atac cu drone în largul coastelor Bulgariei, acesta fiind al doilea atac în care o navă de marfă s-a scufundat în această zonă în doar o săptămână.

NATO va continua să-și adapteze prezența militară pe flancul estic „după cum va fi necesar”, a declarat marți secretarul general al alianței, Mark Rutte, în urma unui atac cu drone asupra a două nave aflate în largul coastei bulgare de la Marea Neagră.

„Ne-am consolidat deja poziția de-a lungul flancului estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptându-ne strategia de descurajare și apărare după cum va fi necesar”, a afirmat Rutte într-o declarație pe care a publicat-o pe X după o discuție cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev.

Anunțul vine după un nou atac cu drone care a vizat două nave din Marea Neagră, în noaptea de luni spre marți, în largul coastei bulgare. Una dintre nave s-a scufundat.

Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul Rumen Radev a declarat că Bulgaria va iniția consultări cu România și Turcia în vederea elaborării unor propuneri comune pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră.

„Este absolut inacceptabil – un alt atac în imediata vecinătate a apelor teritoriale bulgare”, a declarat Radev într-un discurs televizat.

11 marinari dispăruți. Ce spune Rusia

Cel puțin 11 marinari erau dați dispăruți de pe una dintre nave, care pare să se fi scufundat lângă Krapets, al doilea incident de acest gen din ultima săptămână, potrivit Reuters.

Bulgaria nu a mers până la a acuza în mod explicit Rusia de efectuarea atacurilor, dar prim-ministrul Rumen Radev a afirmat că rezultatul acestora „este în beneficiul Federației Ruse”.

Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei.

După întâlnirea cu Radev la Sofia, ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, a declarat că nu deține informații din partea Ministerului Apărării rus cu privire la atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dar nu a exclus posibilitatea ca acestea să fie o provocare din partea unei terțe părți, a precizat guvernul bulgar.

UE și Ucraina condamnă atacurile

Atacurile au fost condamnate și de Ucraina și de UE.

„Marea Neagră a devenit un alt front al escaladării războiului rus din Ucraina”, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a spus ea.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat marți că atacul „demonstrează încă o dată indiferența deliberată a Moscovei față de viețile civililor”.

„Marea Neagră este o arteră vitală pentru securitatea alimentară globală. Rusia o atacă pentru a transforma foamea într-o armă și a ține lumea ostatică”, a spus el.

În cadrul unei convorbiri telefonice de marți cu Ursula von der Leyen și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Radev a solicitat sprijinul acestora pentru consolidarea supravegherii spațiului maritim și aerian al țării sale, a precizat guvernul bulgar într-un comunicat.

NATO va continua să-și adapteze prezența militară pe flancul estic „după cum va fi necesar”, a declarat Rutte.

O navă se îndrepta spre Brăila

Oficialii bulgari au declarat că cinci membri ai echipajului navei scufundate au fost salvați, dar 11 sunt încă dați dispăruți.

Președinta Iliana Iotova, citată de agenția de știri bulgară, a identificat nava ca fiind cargoul HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, și a precizat că este în desfășurare o operațiune de căutare și salvare.

Potrivit site-urilor de monitorizare a transportului naval Marine Traffic și Vessel Finder, nava se îndrepta spre Brăila.

O altă navă, Chelsea 3, care naviga sub pavilion maltez, a fost, de asemenea, lovită de trei drone în cursul nopții, au declarat oficialii bulgari. Întregul echipaj al acelei nave – șapte ucraineni și opt azeri – a fost salvat, iar nimeni nu a suferit răni grave.

Nava se îndrepta spre portul Giurgiulești, din Republica Moldova, care a fost achiziționat recent de România.

Alte atacuri în ultimele zile

Cu o săptămână în urmă, nouă marinari sirieni și un egiptean au dispărut pe mare de pe o navă care s-a scufundat după ce a fost lovită de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. O altă navă a fost lovită în aceeași noapte, dar echipajul a fost salvat.

La mai bine de patru ani și jumătate de la începerea războiului pe care Moscova l-a declanșat prin invazia pe scară largă din 2022, transportul maritim din Marea Neagră a fost implicat din ce în ce mai mult într-o bătălie prelungită de rezistență economică.

Atât Ucraina, cât și Rusia se numără printre cei mai mari exportatori de cereale din lume.

Rusia a bombardat porturile ucrainene de la Marea Neagră, forțând Ucraina să se bazeze din ce în ce mai mult pe porturile fluviale de pe Dunăre și pe rutele maritime din apropierea coastelor Bulgariei și României.

La rândul său, Ucraina a vizat din ce în ce mai des navele rusești care exportă cereale în alte părți ale Mării Negre și ale Mării Azov, la gura râului Don.