Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din Republica Moldova

Poliția Română a anunțat că nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral de la secțiile de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după amenințările cu bombă primite.

Conform Poliției Române, a fost primit un e-mail cu privire existența unor dispozitive explozive la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliția Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral. Instituțiile abilitate gestionează, potrivit atribuțiilor legale, desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de votare”, a transmis Poliția.

Amintim că autoritățile de la Chisinău au anunțat că alerte cu bombă au fost anunțate, duminică, în mai multe orașe europene unde au fost organizate secții de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Potrivit Guvernului de la Chișinău, aceste cazuri s-au înregistrat la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, au transmis oficialii Guvernului din Republica Moldova.

