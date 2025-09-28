Ceea ce avertiza ieri Chișinăul s-a întâmplat, inclusiv la București: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu”

Primii cetățeni moldoveni care voteaza la doua sectii din Bucuresti cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, in Bucuresti, 28 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile că se va întâmpla ca parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova, a transmis duminică după prânz ministerul de externe de la Chișinău.

Potrivit acestuia, au fost cazuri la Roma, Genoa (Italia), București (România), Ashville (SUA), Bruxelles (Belgia) și Alicante (Spania).

„Se urmează procedurile de securitate în cooperare cu instituțiile de forță din țările partenere. În afară de Genoa, votarea a continuat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă.

„Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, spune MAE moldovean într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot.

Guvernul moldovean a avertizat de ieri că ar putea apărea astfel de cazuri, când a anunțat șase scenarii luate în calcul de autorități pentru ziua alegerilor parlamentare

Unul dintre acestea este cel al alarmelor false cu bombă: „Tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal. Aceste alerte sunt comunicate de poliție”.

