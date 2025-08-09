Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret

Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară, arată documentele unei autorități de reglementare, potrivit The Guardian.

Depozitul de armament de la Coulport este unul dintre cele mai sigure situri militare din Marea Britanie. Acesta deține rezerva de nucleare a Marinei Regale pentru flota sa de patru submarine Trident.

Documentele compilate de Agenția Scoțiană pentru Protecția Mediului (Sepa), un organism guvernamental de supraveghere a poluării, sugerează că până la jumătate din componentele bazei depășiseră durata de viață proiectată atunci când au avut loc scurgerile.

Sepa a declarat că deversările de la Coulport au fost cauzate de „deficiențe în întreținere”, ceea ce a dus la eliberarea de „deșeuri radioactive inutile” sub formă de niveluri scăzute de tritiu, care este utilizat în focoasele nucleare.

Într-un raport din 2022, agenția a dat vina pe scurgeri pe eșecul repetat al marinei de a întreține echipamentele din zona dedicată depozitării focoaselor și a declarat că planurile de înlocuire a 1.500 de țevi vechi care riscă să se spargă sunt „suboptimale”.

Guvernul a vrut să țină incidentul secret

Scurgerile sunt dezvăluite într-o serie de rapoarte de inspecție confidențiale și e-mailuri furnizate site-ului de investigații The Ferret și partajate cu The Guardian, pe care Sepa și Ministerul Apărării au încercat să le țină secrete.

Acestea au fost făcute publice la ordinul lui David Hamilton, comisarul scoțian pentru informații, care supraveghează respectarea legilor scoțiene privind libertatea de informare, după o luptă de șase ani a reporterilor pentru accesul la dosare.

Guvernul britanic a insistat că dosarele trebuie păstrate secrete din motive de securitate națională, dar în iunie Hamilton a decis că majoritatea trebuie făcute publice. El a afirmat că divulgarea lor amenință „reputația”, nu securitatea națională.

Acestea au fost făcute publice în august, după o întârziere suplimentară, deoarece Ministerul Apărării a solicitat mai mult timp pentru a le examina, invocând „considerente suplimentare de securitate națională”.

Focosele nucleare sunt montate pe rachetele Trident ale Regatului Unit la Coulport, unde rachetele sunt încărcate pe submarine din clasa Vanguard înainte de a pleca în larg pentru patrule secrete, ca parte a strategiei de descurajare nucleară a Regatului Unit.

Potrivit The Guardian, flota de arme nucleare a Regatului Unit are baza la Faslane, pe un lac vecin numit Gare Loch, încă de la începutul anilor 1960. Tritiul este reînnoit în mod regulat în focoasele pentru a menține performanța armelor.

Sănătatea oamenilor nu a fost pusă în pericol

Dosarele Sepa arată că a avut loc o spargere de conductă la Coulport în 2010 și alte două în 2019. O scurgere din august 2019 a eliberat „cantități semnificative de apă” care au inundat o zonă de procesare a armelor nucleare, unde a fost contaminată cu niveluri scăzute de tritiu și a trecut printr-un canal deschis care se vărsa în Loch Long.

Deși Sepa a declarat că nivelurile de radioactivitate în acel incident au fost foarte scăzute și nu au pus în pericol sănătatea umană, a constatat că au existat „deficiențe în întreținere și gestionarea activelor care au dus la defectarea cuplajului, ceea ce a condus indirect la producerea de deșeuri radioactive inutile”.

După o anchetă internă și o inspecție Sepa, Ministerul Apărării a promis 23 de măsuri pentru a preveni alte explozii și inundații în martie 2020. Acesta a recunoscut că lipsa sa de pregătire a cauzat „confuzie”, „o defecțiune a controlului accesului” și „lipsa comunicării pericolelor”.