Apariție surpriză la summitul de la Londra în ziua în care SUA au sugerat că Zelenski ar trebui să își dea demisia. VIDEO

La întâlnirea liderillor europeni de la Londra a fost și ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnîi, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Guardian.

„Interesant să îl vedem pe Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, sosind la intrarea principală din Lancaster House”, a comentat jurnalistul Dan Sabbagh.

Valeri Zalujnîi este considerat, în general, cea mai populară figură politică din Ucraina, în afară de președintele Volodimir Zelenski, și, deși prezența sa în spatele unui astfel de eveniment este ușor de justificat, intrarea sa publică poate fi, de asemenea, un mod codificat de a sublinia unitatea politică a țării.

Interesting to see that ambassador to the #UK, Valerii Zaluzhnyi turned up at the meeting of #Ukraine's allies in #London.



I wonder who invited him?#StandWithUkraine pic.twitter.com/p8PH6tJeJE