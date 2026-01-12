Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni

Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, la Vatican, pe 12 ianuarie 2026. FOTO: ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters.

Vaticanul a confirmat întrevederea, în comunicatul său de presă transmis luni, dar nu a oferit comentarii sau detalii suplimentare despre întâlnire.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată de Vatican, cei doi au fost văzuți strângându-și mâinile și zâmbind în timp ce stăteau unul în fața celuilalt, la biroul Papei din biroul său oficial de la Palatul Apostolic al Vaticanului.

Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a spus, într-un comunicat, că i-a cerut Papei Leon „să intervină pentru toți venezuelenii care sunt în continuare răpiți sau dispăruți”.

Leon, primul papă american, a cerut ca Venezuela să rămână o țară independentă după capturarea liderul autoritar Nicolas Maduro de către forțele americane, la ordinul președintelui Donald Trump.

Într-un discurs major de politică externă susținut vineri, Papa a condamnat utilizarea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice și a cerut protejarea drepturilor omului în Venezuela.

Guvernul Venezuelei a transmis luni că 116 deținuți au fost eliberați, deși organizațiile care militează pentru apărarea drepturilor omului au raportat o cifră mai mică.

Eliberarea a sute de deținuți politici în această țară sud-americană este o cerere de lungă durată a organizațiilor pentru drepturile omului, a organismelor internaționale și a personalităților din opoziție.

Machado, fostă membră a Adunării Naționale, a fost una dintre vocile principale care au cerut eliberarea deținuților. Ea a fost împiedicată să candideze la alegerile generale din 2024 din Venezuela de către autoritățile aliniate lui Maduro.

Ea a susținut alt candidat care a fost considerat de mulți ca fiind câștigătorul alegerilor, deși Maduro a revendicat victoria. Verificările buletinelor de vot efectuate de observatori independenți au arătat nereguli în rezultatele oficiale.