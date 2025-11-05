Apel rar al apărătorilor ucraineni din Pokrovsk, care spun că se luptă ca la Stalingrad și cer întăriri pentru a împiedica orașul să cadă

Pe măsură ce clădirile trec pe rând dintr-o mână în alta în luptele haotice din Pokrovsk, orașul-bastion din estul Ucrainei pe care Rusia afirmă că l-a încercuit complet, forțele de apărare au transmis un mesaj lumii exterioare și conducerii militare de la Kiev, afirmând că dronele de unele singure nu pot opri înaintarea rușilor și că este nevoie de mai mulți soldați pentru a împiedica inamicul să se infiltreze și mai mult, relatează Reuters.

Situația, au spus apărătorii, este dificilă, dar încă nu fatală pentru Ucraina, într-un oraș pe care forțele ruse încearcă să-l cucerească de aproximativ 18 luni.

Hărțile bazate pe surse deschise arată că mai mult de jumătate din Pokrovsk – un important nod logistic din estul Ucrainei – este o zonă gri, necontrolată de niciuna dintre părți, iar trupele ruse sunt aproape să taie rutele de aprovizionare de intrare și ieșire.

În rare mărturii directe din partea celor implicați în luptă, trei militari ucraineni au descris confruntările urbane și dinamica schimbătoare de pe teren în interviuri acordate luni și marți jurnaliștilor de la Reuters. Agenția de presă a publicat astăzi declarațiile lor.

Hus, comandantul unei unități de drone din Brigada 68 Vânători de Munte, a declarat într-un apel video dintr-un adăpost de la marginea Pokrovsk-ului că nu există o linie a frontului convențională în oraș.

„Aici, o clădire este deținută de ai noștri, următoarea este ocupată de inamic, iar peste câteva ore se schimbă”, a spus el luni, oferindu-și doar indicativul de apel, conform practicii militare ucrainene.

Unii dintre militarii cu care a vorbit Reuters au spus că lipsa de trupe reprezintă o problemă majoră în efortul Ucrainei de a menține orașul – așa cum a fost și în alte bătălii urbane unde Rusia a avut câștig de cauză în cele din urmă.

Situația se deteriorează la Prokovsk, dar nu este critică

Potrivit Corpului 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei, Rusia are cel puțin 11.000 de soldați în apropierea Pokrovsk-ului, cu alte câteva mii în zonele învecinate. Ucraina este net depășită numeric, dar oficialii nu dezvăluie detalii despre efectivele sale.

Hus a spus că, în urmă cu câteva zile, unitatea sa a fost mutată din pozițiile din interiorul orașului spre periferie, deoarece situația „se deteriora constant”. Kievul a trimis forțe speciale în Pokrovsk săptămâna trecută, semn al precarității situației.

Rusia susține de mai bine de o săptămână că trupele ucrainene din Pokrovsk sunt încercuite și le-a cerut miercuri acestora să se predea. Ucraina a negat că trupele sale ar fi fost încercuite, afirmând că și-a întărit unitățile din oraș.

Hus, precum și Lambada și Filosof – indicativele de apel ale doi soldați dintr-o unitate de drone a Corpului 7 de Reacție Rapidă, care au vorbit marți cu Reuters – au spus că declarațiile ruse despre evenimentele din Pokrovsk nu sunt adevărate.

„Le place să facă lucrurile pe credit, ca să zic așa. Au arborat steagul și s-au ascuns pe undeva, ca și cum ar fi mulți [în oraș], dar în realitate nu e așa”, a spus Filosof, care a vorbit dintr-o locație nedezvăluită.

Filosof, care vorbea, la fel ca Lambada, în timpul rotației din Pokrovsk, înainte de a se întoarce acolo, a spus că orașul ar putea rămâne disputat pentru o vreme și că situația nu este încă critică în condițiile în care rușii care pătrund în oraș suferă pierderi grele.

„Îți spun: cinci oameni pornesc la drum, dar doar unul ajunge. Intră în oraș, se adăpostește într-o clădire și așteaptă ca altcineva să se alăture”, a spus Lambada, referindu-se la trupele ruse. El a subliniat că majoritatea militarilor ruși sunt uciși în încercarea de a înainta în Pokrovsk.

Apărătorii din Prokovsk se plâng de lipsa infanteriei

Oficiali militari ucraineni au declarat că Rusia și-a concentrat forțele în jurul Pokrovsk-ului și că au apelat la o nouă tactică, asaltând orașul cu grupuri mici de câte 3-5 soldați pentru a întinde forțele de apărare și găsi breșe în liniile care apără orașul.

Doi dintre soldații intervievați de Reuters au declarat că mai mulți factori au făcut acest lucru posibil, dar că lipsa de oameni care să acopere toate breșele din sistemul defensiv le-a permis rușilor să pătrundă.

„Talpa infanteristului marchează, ca să spunem așa, locul pe care îl ținem, nu o dronă în aer”, a spus Hus.

Lambada a spus că dronele „conduc spectacolul”, dar, întrebat ce este nevoie pentru a apăra Pokrovsk, a răspuns: „Oameni motivați, cu adevărat motivați. Care vor să apere, care vor să lupte, care vor să omoare ruși”.

Lupte pentru fiecare clădire în Pokrovsk, ca la Stalingrad în al Doilea Război Mondial

Zone întinse din Pokrovsk sunt în ruine. Armata rusă se apropie de oraș încă de la mijlocul anului 2024, atacându-l cu drone, rachete și artilerie.

Dintr-o populație de dinainte de război de aproximativ 60.000 de locuitori, au mai rămas circa 1.200 – fără curent electric, căldură, alimente sigure sau rute de evacuare.

„E la fel ca întotdeauna, aceeași tactică – să radă totul de pe fața pământului”, a spus Lambada despre ruși.

Două alte orașe ucrainene de dimensiuni considerabile – Bahmut și Avdiivka – au fost cucerite de Rusia mai devreme în cursul războiului după ce au fost transformate în ruine.

Cei trei militari intervievați de Reuters spun că sunt pregătiți să apere în continuare Pokrovsk-ul și să continue lupta, chiar dacă acesta va cădea.

Hus, care vorbea la doar câteva ore după ce un atac rusesc i-a ucis un camarad din unitate, era epuizat emoțional și visa să se reîntâlnească cu cei dragi.

„Dar locul meu este aici, acum”, a spus el.