Apele au început să se retragă de pe insula renumită ca destinație turistică, după ce cele mai grave inundații din ultimul deceniu au lăsat 16 morți

Autoritățile locale au precizat vineri că două persoane erau încă date dispărute pe insula turistică Bali din Indonezia, în timp ce apele începeau să se retragă după inundațiile care au ucis cel puțin 16 oameni în această săptămână, majoritatea luați de viitură atunci când râurile și-au ieșit din matcă, transmite Reuters.

Ploile torențiale de marți și miercuri au provocat inundații rapide în Denpasar, capitala Insulei, și în șase dintre cele opt regiuni ale insulei Bali, blocând drumurile principale și accesul către aeroportul internațional al insulei. În unele zone s-au produs și alunecări de teren.

„Oamenii de aici au fost șocați. Inundațiile au fost atât de grave”, a declarat Tasha, o rezidentă a Bali, pentru BBC News Indonesia. „Am crezut că Bali avea un sistem de drenaj adecvat”, a mai spus ea pentru BBC, care notează că indundațiile de zilele trecute au fost cele mai grave care au afectat Bali în ultimul deceniu.

Nyoman Gede Maha Putra, expert în arhitectură și planificare de la Universitatea Warmadewa din Denpasar, a declarat pentru Reuters că dezvoltarea accelerată a insulei nu a ținut cont de necesitatea unei infrastructuri de drenaj adecvate.

„Planificarea urbană nu ia în considerare dezastrele”, a adăugat el, subliniind că „toată construcția de infrastructură este orientată spre a face Bali mai atractivă pentru turiști și investitori”.

I Wayan Koster, guvernatorul insulei Bali, a fost citat de presa locală ca spunând că schimbarea modului de utilizare a terenurilor nu a fost cauza inundațiilor de săptămâna aceasta din Denpasar.

Organismul de planificare a dezvoltării regionale pentru guvernul din Bali nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Peste 6 milioane de turiști străini în Bali anul trecut

Turismul este principala sursă de venit a insulei Bali, iar anul trecut au fost înregistrate peste 6,3 milioane de sosiri de turiști internaționali pe insulă, arată datele Biroului Național de Statistică.

Sosirile internaționale de anul trecut au depășit nivelul celor din 2019, anul de dinainte ca pandemia de COVID-19 să blocheze turismul. Atât Indonezia, cât și Thailanda învecinată, au încercat atunci soluții pentru a atrage turiști în condițiile în care economiile lor sunt puternic dependente de acest sector.

Ambele țări, unele dintre cele mai populare destinații din Asia, se bucură acum de un „boom turistic”, la fel ca alte părți ale lumii, inclusiv Europa.

Pentru Indonezia, sosirile internaționale de turiști au reprezentat anul trecut 40% din numărul total de turiști care au vizitat țara.

Căutările celor două persoane dispărute erau încă în desfășurare vineri, a declarat I Nyoman Sidakarya, șeful serviciului de căutare și salvare din Bali.