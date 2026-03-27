Austria a anunțat că va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani

Guvernul austriac a anunțat vineri că va introduce o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 14 ani, transmite Reuters.

Membrii cabinetului din cele trei partide de la guvernare au anunțat că au ajuns la un acord cu privire la principiul acestei interdicții, menită să protejeze copiii de „algoritmi care creează dependență” și de conținuturi care includ abuzuri sexuale, dar nu au putut preciza când va intra în vigoare, iar modalitățile de punere în aplicare rămân încă de stabilit.

„În viitor, vom proteja cu fermitate copiii și tinerii de efectele negative ale rețelelor sociale”, a spus vicecancelarul social-democrat Andreas Babler.

„Nu vom mai sta cu mâinile în sân și nu vom mai privi cum aceste platforme îi fac pe copiii noștri dependenți și, adesea, îi îmbolnăvesc… Riscurile asociate acestei utilizări au fost ignorate destul de mult timp, iar acum este momentul să acționăm”, a adăugat el.

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară care a făcut acest lucru.

Diverse țări iau în considerare sau se îndreaptă spre interdicții similare. Camera inferioară a parlamentului francez a aprobat în ianuarie o interdicție pentru persoanele sub 15 ani.

Proiectul de lege privind interdicția din Austria va fi elaborat până la sfârșitul lunii iunie, au declarat Babler și ministrul adjunct conservator pentru digitalizare, Alexander Proell.

Babler a mai spus că guvernul nu va nominaliza platformele individuale cărora li se va aplica interdicția, ci va decide în funcție de cât de dependente sunt algoritmii acestora și dacă includ conținut precum „violența sexualizată”.

Săptămâna aceasta, un juriu din statul american New Mexico a decis că Meta, compania care deține Facebook și Instagram, este vinovată pentru că nu a protejat suficient utilizatorii minori de prădători sexuali și nu a avertizat corect asupra riscurilor reale de pe platformele sale. Compania a fost găsită responsabilă pentru toate capetele de acuzare și obligată să plătească 375 de milioane de dolari despăgubiri.