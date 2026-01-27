Rețelele de socializare, interzise pentru copiii sub 15 ani. Vot dat în Adunarea Națională a Franței

Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Textul integral urmează să fie adoptat mai târziu în această seară.

Deputaţii au dat undă verde unui amendament care prevede că „accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub cincisprezece ani”.

Articolul astfel redactat, care prevede intrarea în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat cu 116 voturi pentru şi 23 împotrivă.

Un alt amendament, adoptat cu o diferenţă mică de voturi, stabileşte că furnizorii de reţele sociale „garantează că minorii nu sunt expuşi unei presiuni comerciale excesive” şi interzice „promovarea produselor sau serviciilor susceptibile de a afecta sănătatea fizică sau mentală a minorilor” pe reţelele sociale destinate acestora.

Raportoarea proiectului de lege, Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), şi-a exprimat regretul faţă de adoptarea acestui ultim amendament, pe care îl consideră „neconform cu dreptul Uniunii Europene”, prezentând astfel riscul de a fi „respins de Comisia Europeană”.

Un proiect mai vechi

Încă din iunie 2025, președintele Emmanuel Macron s-a pronunțat în favoarea unei asemenea decizii, susținând că speră să obțină o decizie similară și la nivel european.

„Voi oferi câteva luni pentru a asigura mobilizarea la nivel european. În caz contrar, voi negocia cu europenii pentru a putea face acest lucru în Franța”, a declarat marți președintele francez.

Guvernul a lansat o campanie pentru a presa alte țări europene să îi urmeze exemplul, ministra pentru digitalizare Clara Chappaz preluând conducerea discuției.

Există o problemă. „Franța nu poate acționa singură, deoarece statele membre și-au pierdut majoritatea competențelor” în ceea ce privește reglementarea platformelor sociale, a declarat pentru Politico Thibault Douville, profesor de drept digital francez.