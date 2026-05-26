„Apocalipsa locurilor de muncă”. Sam Altman se declară optimist în mijlocul unui val global de concedieri

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a declarat marți că dezvoltarea și adoptarea rapidă a inteligenței artificiale nu vor duce la o „apocalipsă a locurilor de muncă” la nivel global și că tehnologia nu a eliminat atât de multe joburi de birou pe cât se temuse el, relatează Reuters.

Vorbind prin videoconferință la un eveniment organizat de Commonwealth Bank of Australia (CBA) la Sydney, Altman a spus că inițial fusese îngrijorat de impactul pe care AI l-ar putea avea asupra nivelului global al ocupării forței de muncă.

Altman a spus că el și directorii de la OpenAI au avut „în mare măsură dreptate” în privința previziunilor tehnologice făcute atunci când compania a lansat ChatGPT la sfârșitul lui 2022. Însă Altman a adăugat el și ceilalți că s-au înșelat „destul de tare” în ceea ce privește implicațiile sociale și economice.

Sam Altman spune că OpenAI se aștepta la numeroase concedieri

„Mă bucur că m-am înșelat în această privință. Credeam că până acum urma să vedem un impact mai mare decât s-a întâmplat în realitate asupra locurilor de muncă de birou pentru angajații aflați la început de carieră, prin eliminarea acestora”, i-a spus Altman lui Matt Comyn, directorul general al CBA, într-un interviu.

„Acum cred că înțeleg mai bine de ce nu s-a întâmplat asta și, evident, sunt recunoscător, dar acesta este un domeniu în care instinctele mele pur și simplu au dat greș”, a continuat el.

Oamenii spun: «ați fi putut scuti lumea de mult alarmism și de multe predicții sumbre», dar la momentul respectiv eu spuneam: «văd că acesta este un risc real și probabil ar trebui să vorbim despre el» și încă ar putea deveni unul”, a mai spus Sam Altman.

CEO-ul OpenAI nu a prezentat marți cifre privind locurile de muncă pierdute, iar comentariile sale vin în contextul în care un număr tot mai mare de companii globale – inclusiv HSBC, Amazon, Standard Chartered și Commonwealth Bank of Australia – au anunțat că vor reduce posturi ca urmare a adoptării instrumentelor AI.

Componenta „umană” a muncii este de neînlocuit, susține șeful OpenAI

Altman susține că și-a dat seama că, deși AI preia un rol tot mai activ în multe industrii și profesii, există încă o „componentă umană” a muncii care nu poate fi înlocuită.

El a spus că folosise AI pentru a răspunde la mesaje pe Slack și la emailuri, însă ulterior a revenit la a răspunde personal la unele dintre ele.

„Am pus AI să răspundă la mesaje, spunând «acesta este AI-ul lui Sam», iar pentru mine a fost un exemplu extraordinar că nouă chiar ne pasă de oameni”, a spus el, referindu-se la faptul că s-a răzgândit.

„Chiar ne pasă de interacțiunile noastre cu oamenii, iar acest lucru, care îmi ocupă o mare parte din timp, nu este ceva ce îmi pot imagina că voi externaliza către un AI prea curând”.

Această concluzie, susține el, l-a făcut să creadă că interacțiunea umană necesară în multe profesii nu va fi înlocuită de AI.

„Asta m-a făcut, atât în sens pozitiv, cât și negativ, să-mi schimb perspectiva și să cred că imaginea privind locurile de muncă va fi probabil foarte diferită de ceea ce ne imaginam”, a mai spus Sam Altman.

Fără „apocalipsă a locurilor de muncă”

„Nu cred că vom avea genul de apocalipsă a locurilor de muncă despre care unele companii din domeniul nostru susțin sau vorbesc”, a subliniat Sam Altman.

Reuters a scris săptămâna trecută, citând o sursă familiarizată cu situația, că OpenAI se pregătește să depună documentele pentru listarea pe bursă în SUA.

Compania ar putea urmări o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari și intenționează să atragă cel puțin 60 de miliarde de dolari în oferta publică inițială, potrivit unor estimări.