FOTO Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuința șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu. Unde erau ascunși o parte din bani

O parte din banii găsiți de procurori la perchezițiile din locuința șefului Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, erau puși în cutii de pantofi, scrie site-ul de investigații Snoop, care citează surse judiciare.

Cristian Anton, în prezent șef al Autorității Rutiere Române (ARR), este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, fiind șef de cabinet în perioada în care liderul PSD era ministru al Transporturilor, conform unei investigații Snoop.ro.

Una dintre descinderile DNA în dosarul de corupție în care sunt vizați mai mulți angajați ai Autorității Rutiere Române (ARR) a fost făcută la locuința directorului general al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton.

Anchetatorii au găsit acasă la acesta circa 350.000 euro (77.000 lei, restul euro), scrie Snoop.ro. O parte din bani erau puși în cutii de pantofi.

Potrivit surselor Snoop, în dosarul DNA sunt vizate 12 persoane, inclusiv Cristian Anton, șeful ARR, pentru infracțiuni de corupție și asimilate: luare de mită, dare de mită, trafic de influență, constituire de grup infracțional organizat, divulgare de informații nedestinate publicului.

Ei sunt suspectați de procurori că au luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă.

Cine este Cristian Anton

Cristian Anton, 57 ani, este de profesie jurist și are o carieră care se intersectează în mai multe rânduri cu actualul președinte PSD.

Anton și Sorin Grindeanu sunt apropiați încă de acum două decenii, când erau consilieri locali la Timișoara. Ambii făceau parte din Partidul Social Democrat. În iunie 2008, într-o ședință la care a luat parte și Anton, Grindeanu ajungea viceprimar.

În 2009, Cristian Anton a renunțat la mandatul de consilier local pentru șefia Oficiului Protecției Consumatorilor Timiș (OPC), unde a fost propus de PSD Timiș.

Jurnaliștii SNOOP au dezvăluit în august anul trecut că Anton câștiga venituri din cinci surse publice: de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași.

În declarația de avere din 2025, aferentă anului 2024, depusă ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, a declarat următoarele sume:

273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

28.000 lei de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022;

24.000 lei de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.

Reacția lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat scurt, marți, cazul fostului său șef de cabinet de la Ministerul Transporturilor.

„Am văzut în această dimineață… Cine nu respectă legea, să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește… Nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe. Cine nu respectă legea plătește”, a spus, marți, la Brașov, Sorin Grindeanu, răspunzând unei întrebări din partea presei.