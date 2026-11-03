Arabia Saudită lucrează la extinderea conductei petroliere ce ocolește Strâmtoarea Ormuz

Gigantul petrolier de stat saudit Aramco lucrează la extinderea unei conducte de transport a țițeiului care ocolește Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care lumea continuă să se confrunte cu cel mai mare șoc de aprovizionare cu energie din istorie, a declarat marți Amin Nasser, directorul general al companiei, citat de Reuters.

Blocarea de facto a acestui punct strategic de trecere, care leagă Golful Persic de piețele mondiale și prin care trecea 20% din aprovizionarea globală cu petrol înainte de declanșarea războiului împotriva Iranului, a redesenat fluxurile energetice mondiale și prioritățile în materie de investiții în infrastructură ale producătorilor de petrol din regiune.

Prințul Abdulaziz bin Salman, ministrul saudit al energiei, a declarat luna trecută că regatul analizează posibilitatea extinderii capacității de export a țițeiului prin conducte până la un nivel de 10 milioane de barili pe zi, prin reutilizarea unei conducte interne de transport al gazelor și prin investiții în rețeaua existentă Est-Vest.

„În ceea ce privește extinderea conductei noastre Est-Vest și rețelele suplimentare pe care le construim, aceste lucrări au început deja”, a declarat acum Nasser, în cadrul unei teleconferințe organizate marți după publicarea rezultatelor financiare ale Aramco.

Compania dispune în prezent de trei opțiuni pentru rutele de export: Golful Persic, prin Strâmtoarea Ormuz, Strâmtoarea Bab el-Mandeb și Canalul Suez.

Nasser a precizat că Aramco, care a raportat marți o creștere de peste o treime a profitului din trimestrul al treilea, desfășoară lucrări de inginerie pentru identificarea și dezvoltarea unor rute suplimentare de export, pe lângă cele existente.

Aramco analizează posibilitatea de a-și extinde capacitățile de depozitare în străinătate

Conducta Est-Vest, care a fost atacată de mai multe ori pe parcursul războiului dintre SUA și Iran, are o capacitate de transport de până la 7 milioane de barili de petrol pe zi. Nasser a descris-o anterior drept o arteră vitală pentru aprovizionare.

Nasser a declarat că, până la luarea deciziilor finale de investiții, compania nu va dezvălui detalii despre noile rute de export aflate în faza de analiză și dezvoltare.

El declarase anterior în comentarii făcute pentru Reuters că impactul crizei se extinde cu mult dincolo de piața energiei și că Aramco analizează, de asemenea, posibilitatea extinderii capacităților de depozitare în străinătate.

„Costurile mai mari de transport, deficitul de îngrășăminte și efectele asupra alimentelor și bunurilor de consum alimentează presiunile inflaționiste în întreaga economie mondială”, a mai afirmat șeful Aramco.

Peste 100 de atacuri asupra navelor petroliere de la sfârșitul lunii februarie încoace

Nasser a mai declarat că de la începutul războiului din Orientul Mijlociu au fost raportate peste 130 de atacuri asupra petrolierelor, vizând în principal navele de transport al țițeiului de foarte mare capacitate. Aceste atacuri au determinat creșterea tarifelor de transport maritim de peste 15 ori față de nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Petrolierele din categoria VLCC (Very Large Crude Carriers) pot transporta până la 2 milioane de barili de petrol.

„Fundamentele cererii rămân solide, iar lumea nu își poate permite să își planifice viitorul energetic în funcție de condițiile pe termen scurt ale pieței. Rămânem pregătiți să creștem rapid producția atunci când situația o va impune”, a subliniat Amin Nasser.