Arabia Saudită schimbă direcția megafondului său de investiții de 925 miliarde de dolari. Noi priorități în locul megaproiectelor precum NEOM

Arabia Saudită se pregătește să-și reorienteze fondul suveran de investiții în valoare de 925 de miliarde de dolari, îndepărtându-se de gigaproiectele imobiliare care au dominat obiectivele sale de dezvoltare în ultimul deceniu, a declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre aceste planuri.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, cunoscut sub numele de MbS, a prezentat în 2016 planul său Vision 2030 pentru transformarea economiei, cu accent pe proiecte imobiliare de anvergură.

Fondul suveran, Public Investment Fund (PIF), a fost forța motrice pentru finanțarea planului.

NEOM, proiectul unui oraș între SF și realitate în deșert

Strategia inițială includea dezvoltări precum NEOM, un oraș futuristic în deșertul de lângă Marea Roșie, și un plan de a găzdui sporturi internaționale de iarnă în munții din nordul regatului, cu pârtii de schi care utilizează în mare parte zăpadă artificială.

NEOM, cu o populație estimată la 9 milioane de locuitori, și alte proiecte s-au confruntat cu întârzieri repetate.

Motivată de hotărârea de a asigura randamente pe termen scurt mai durabile pentru PIF, noua strategie vizează restrângerea atenției asupra altor dezvoltări existente, precum logistica, exploatarea mineralelor și turismul religios, a declarat sursa Reuters, care a cerut să nu fie identificată din cauza sensibilității subiectului.

Regatul mizează, de asemenea, pe investiții în inteligența artificială și centre de date alimentate de vastele sale resurse de hidrocarburi și alte resurse energetice, a spus sursa.

Noi priorități pentru megafondul suveran saudit

Repoziționarea vine pe fondul presiunii crescânde asupra PIF și companiilor din portofoliul său de a genera randamente mai bune pe termen scurt, a spus sursa.

Analiștii au afirmat că multe dintre megaproiecte nu au generat încă randamente suficiente pentru a justifica prețurile ridicate, deoarece unele dintre ele sunt încă departe de a fi finalizate, în timp ce alte investiții ale PIF au avut rezultate amestecate.

Strategia actuală de investiții pe cinci ani a PIF se încheie anul acesta, iar fondul ar urma să dezvăluie în curând o strategie actualizată care va detalia noile sale priorități, a declarat pentru Reuters o sursă din sectorul bancar.

Pe ce vor miza de acum încolo

Consiliul de administrație al fondului a aprobat în ultimele zile o nouă „strategie de bază”, a declarat pentru Reuters o altă sursă familiarizată cu acest subiect.

Noul plan mizează pe transformarea regatului într-un centru logistic global, a declarat sursa cu cunoștințe directe, având în vedere recentele perturbări ale rutelor maritime din Marea Roșie, care subliniază importanța unor lanțuri de aprovizionare de încredere.

Regatul deține rezerve mari de minerale rare care, potrivit sursei, vor fi în centrul atenției în cadrul eforturilor de extindere a sectorului minier.

Strategia actualizată pune accentul și pe extinderea turismului religios către orașele sfinte Mecca și Medina. MbS a anunțat luna aceasta un proiect la Marea Moschee din Mecca, care adaugă aproximativ 900.000 de spații de rugăciune interioare și exterioare.