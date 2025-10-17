Explozia din Rahova: Prima autoritate care spune că Distrigaz a oprit gazul cu o zi înainte la blocul explodat. „S-a constatat că sigiliul era rupt” / Orele care nu se potrivesc

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) spune că a controlat furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, București, unde două etaje au sărit în aer și 3 oameni au murit. Ce i-a spus Distrigaz.

Vineri, la ora 9:18, ISU a activat planul roșu de intervenție și a dispus trimiterea de mașini de pompieri, a comunicat DSU. Dar într-un comunicat al ANRE se susține că Distrigaz a găsit sigiliul rupt la 9:30 și că „⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

Comunicatul ANRE:

„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.

Echipele de control se află pe teren în acest moment. În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție.

Astfel:

– în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

– ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

– ⁠ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

– ⁠la scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

