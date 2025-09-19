„Arca lui Noe” construită de una dintre cele mai bogate familii din lume a declanșat anchete pe 3 continente din cauza unei specii rare, declarată dispărută în sălbăticie

Un pui de Ara Spix îngrijit la un centru din Brazilia, FOTO: Andre Penner / AP / Profimedia Images

Aceasta este povestea unei păsări și a unei familii. Dar nu este o pasăre obișnuită și nu este o familie obișnuită, scrie Reuters.

Ara Spix, un papagal de un albastru viu, cu ritualuri de împerechere elaborate, a fost declarat dispărut din sălbăticie în 2019. Un program de reproducere în captivitate a permis, de atunci, reintroducerea unor exemplare în habitatul lor nativ din Brazilia.

De mai bine de doi ani, oficiali de pe trei continente încearcă să elucideze cum 26 dintre aceste păsări au ajuns la o grădină zoologică privată din India, administrată de ramura filantropică a unui conglomerat controlat de cea mai bogată familie din Asia, familia Ambani.

Anchetatorii indieni au absolvit săptămâna aceasta sanctuarul de orice ilegalitate. Dar oficialii europeni spun că supraveghează cu atenție orice exporturi către Vantara, în timp ce Brazilia, Germania și India lucrează la o posibilă soluționare în cadrul unui organism administrat de Națiunile Unite, care monitorizează comerțul cu specii sălbatice.

Centrul de salvare și reabilitare pentru animale Vantara, care se întinde pe 3.500 de acri în statul Gujarat din India, afirmă că adăpostește aproximativ 2.000 de specii. Locul a figurat anul trecut în cadrul festivităților de nuntă pentru liderul centrului, Anant Ambani, fiul cel mai mic al miliardarului Mukesh Ambani.

A fost „nunta secolului” în India, printre invitați numărându-se Ivanka Trump, Bill Gates și Mark Zuckerberg.

Anant Ambani și soția sa, Radhika Merchant, înainte de nuntă, FOTO: Sujit Jaiswal / AFP / Profimedia Images

Familia Ambani a strâns mii de animale la sanctuarul său

Grădina zoologică, aflată lângă o rafinărie de petrol operată de Reliance Industries a familiei Ambani, a fost inaugurată în martie tocmai de prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

O analiză efectuată de Reuters pe 2.500 de documente vamale disponibile contracost arată că, din 2022, centrul pentru animale sălbatice a importat o gamă extraordinară de specii exotice din țări precum Africa de Sud, Venezuela, Republica Democrată Congo și Emiratele Arabe Unite.

Capturile seamănă cu o Arcă a lui Noe modernă: 2.896 de șerpi, 1.431 de țestoase, 219 tigri, 149 de gheparzi, 105 girafe, 62 de cimpanzei, 20 de rinoceri și numeroase reptile, inclusiv specii rare.

Transporturile au fost înregistrate cu o valoare declarată de 9 milioane de dolari, sumă care, potrivit unui purtător de cuvânt al Vantara, reflectă costurile de transport și asigurare, nu plăți pentru animale sălbatice.

„Nu sunt tranzacții comerciale cu animale”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Nu a existat niciodată nicio plată comercială pentru vreun animal transferat către Vantara”, a asigurat el.

În august, Curtea Supremă a Indiei a ordonat anchetatorilor să examineze dacă achizițiile și tratamentul animalelor de la Vantara respectă legile indiene și Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție (CITES). Instanța a declarat săptămâna aceasta că anchetatorii nu au găsit ilegalități.

Exemplare de Ara Spix la un centru din Brazilia, FOTO: Andre Penner / AP / Profimedia

Anchete în India, Brazilia și Germania privind papagalii Spix

Cea mai mare dispută s-a concentrat asupra exemplarelor de Ara Spix pe care parcul le-a obținut în 2023 de la Asociația pentru Conservarea Papagalilor Amenințați (ACTP), o organizație non-profit din Germania care colaborase cu autoritățile braziliene pentru reproducerea păsărilor, potrivit documentelor vamale, oficialilor brazilieni și actelor CITES.

Drumul papagalilor este detaliat într-o declarație vamală consultată de Reuters. Aceasta arată că păsările au fost transportate cu avionul de la Berlin la Ahmedabad pe 4 februarie 2023, cu costuri de asigurare și transport de 969 de dolari per exemplar, pentru un total de 25.194 de dolari. Taxele vamale și impozitele locale, în valoare de 19.000 de dolari, au fost scutite conform practicii indiene.

Brazilia spune că nu și-a dat consimțământul pentru transferul papagalilor în India și și-a exprimat îngrijorările la reuniunile CITES.

„Grădina zoologică Vantara nu s-a alăturat încă Programului de Management al Populației de Ara Spix, care este o condiție fundamentală pentru implicarea oficială a acestei instituții în eforturile de conservare a speciei”, a declarat pentru Reuters Institutul Chico Mendes pentru Conservarea Biodiversității, o agenție guvernamentală braziliană.

„În acest moment, nicio instituție din India nu participă la program, așa că nu există motive pentru care papagalii Spix să fie trimiși în India”, a subliniat acesta.

Brazilia și-a încheiat anul trecut acordul cu ACTP, spunând că organizația trimisese papagali Spix în alte țări în cadrul unor „tranzacții comerciale” fără consimțământul Braziliei. ONG-ul a negat anterior că transferul papagalilor ar fi avut un caracter comercial.

Sanctuarul Vantara este condus de Anant Ambani, FOTO: Idrees Mohammed / AFP / Profimedia Images

Vantara insistă că nu a greșit cu nimic

Purtătorul de cuvânt al Vantara a declarat pentru Reuters că transferul papagalilor a fost „în întregime legal, non-comercial și realizat ca parte a unui aranjament de reproducere pentru conservare cu ACTP”.

Autoritatea Centrală pentru Grădini Zoologice din India nu a răspuns solicitărilor.

Ministerul federal al mediului din Germania a declarat pentru Reuters că a aprobat în 2023 transferul papagalilor către Vantara „cu bună-credință”, dar nu a consultat Brazilia la acel moment.

Anul trecut, după consultarea cu autoritățile braziliene, Germania a respins o cerere pentru un alt transfer de Ara Spix către Vantara pe motiv că grădina zoologică „nu este participantă” la programul de management al populației speciei.

„Această decizie face în prezent obiectul unor proceduri judiciare”, a precizat un purtător de cuvânt al guvernului german, refuzând să ofere detalii.

Premierul Indiei a inaugurat personal sanctuarul familiei Ambani

În anul fiscal încheiat în martie 2024, doar 20% dintre cele 6.355 de animale care au ajuns la Vantara proveneau din India, arată raportul anual al centrului. Per total, acesta a importat specii din 40 de țări.

Începând cu 2020, Vantara s-a dezvoltat dintr-o zonă cu teren arid în una cu peluze îngrijite și vegetație asemănătoare junglei.

În tururi de presă, Anant Ambani a prezentat bucătării dotate cu produse premium folosite pentru a prepara sucuri proaspete, dulciuri și chiar popcorn ca delicatese pentru elefanți.

Când Modi a vizitat Vantara anul acesta, atât el cât și cancelaria sa au publicat un videoclip de opt minute în care acesta hrănea pui de leu, elefanți, rinoceri și girafe.

Inaugurated Vantara, a unique wildlife conservation, rescue and rehabilitation initiative, which provides a safe haven for animals while promoting ecological sustainability and wildlife welfare. I commend Anant Ambani and his entire team for this very compassionate effort. pic.twitter.com/NeNjy5LnkO — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

O fotografie între timp ștearsă îl arăta cu un Ara Spix așezat pe mână.

Situația a fost discutată în UE la cel mai înalt nivel

Guvernul Indiei a apărat în februarie Vantara la reuniunile CITES de la Geneva, spunând că facilitățile reprezintă „un centru recunoscut pentru reproducere în scopuri de conservare”, potrivit unui rezumat publicat de CITES.

Documentele CITES publicate înaintea următoarei reuniuni, ce va avea loc în noiembrie, arată progrese în soluționarea anchetei. Secretariatul CITES a declarat pentru Reuters că au existat consultări între Brazilia, India și Germania, iar oficialii brazilieni urmau să furnizeze o actualizare.

Totuși, oficialii europeni au indicat recent că urmăresc cu maximă atenție orice cereri de export de animale sălbatice către Vantara.

Într-un răspuns din 1 august la îngrijorările unui eurodeputat privind comerțul cu animale sălbatice, comisarul european pentru mediu Jessika Roswall a spus că statele UE „vor acorda o atenție deosebită oricăror cereri de export către India și facilitățile în cauză” și le vor evalua cu „o rigurozitate sporită”.

Judecătorii din New Delhi au publicat săptămâna aceasta un rezumat al raportului anchetatorilor indieni.

Printre concluzii: permisele de export-import pentru papagalii Spix erau în regulă, iar Vantara poartă acum discuții directe cu Brazilia despre „reintroducerea în sălbăticie”.

„Deliberările lor sunt într-un stadiu preliminar”, se afirmă în document.