Odeta Nestor, fosta șefă de la Oficiul pentru Jocuri de Noroc, scapă de arest preventiv în dosarul care a dus la ancheta DNA contra primarului Ciprian Ciucu

Curtea de Apel București a decis luni înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu în cazul fostei șefe de la Oficiul pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, care a fost arestată luna aceasta după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

De la acest dosar de corupție a fost deschis și dosarul care îl vizează pe primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care este cercetat de DNA pentru luare de mită. Edilul se află în prezent sub control judiciar.

În primul dosar, vizând industria jocurilor de noroc, procurorii anticorupție spun că mai mulți oameni din Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN) au fost mituiți. Intermediar și totodată cea care a dat banii a fost Odeta Cristinela Nestor, fostă șefă la ONJN și actualmente șefa unei organizații de lobby pentru casele de pariuri online, potrivit unor surse judiciare citate de HotNews.

După ce a fost arestat preventiv, împreună cu un al doilea inculpat, Odeta Nestor a contestat măsura instanței. Luni, Curtea de Apel București a admis contestația sa și a decis plasarea ei în arest la domiciliu. Decizia Curții de Apel este definitivă.

„Admite contestația declarată de inc.1, desființează încheierea contestată și rejudecând în fond: respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inc.1, înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu privind pe inc.1 pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 până la data de 28.07.2026 inclusiv (….), Respinge ca nefondată contestația formulată de inc.2 (…) Definitivă”, este soluţia pe scurt pronunțată de Curtea de Apel București.

Faptele de care este acuzată Odeta Nestor

Odeta Nestor a fost arestată preventiv, de Tribunalul Bucureşti, în data de 17 iunie.

Informaţii despre implicarea acesteia în cazul de corupţie de la ONJN apar şi în comunicatul emis anterior de DNA, deşi instituţia i-a trecut doar iniţialele.

Astfel, conform comunicatului DNA, în dosar au fost arestate preventiv două persoane: cetăţeanul bulgar R.D.M. – acuzat de dare de mită şi N.C.O. (Nestor Cristinela Odeta, n.r.) – acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită şi instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Procurorii susţin că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, inculpata ar fi remis unui funcţionar public din cadrul ONJN, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro şi 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea şi, respectiv, întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, ea l-a determinat pe funcţionarul respectiv să-i permită accesul la înscrisuri comunicate instituţiei publice, conţinând informaţii nedestinate publicităţii, prin prezentarea şi înmânarea acestora la aceeaşi dată.

În plus, ea ar fi înlesnit acceptarea de către un funcţionar public din cadrul ONJN a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcute de cetăţeanul bulgar, în numele şi în interesul unui operator economic care îşi desfăşoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări iniţiate de ONJR, într-o manieră care să nu permită dispunerea faţă de operatorul economic vreunei sancţiuni.

Referitor la suma promisă de 100.000 de euro, procurorii spun că cetăţeanul bulgar R.D.M. a remis 50.000 de euro în două tranşe (45.000 de euro şi 5.000 de euro) pe data de 8 aprilie şi restul de 50.000 de euro în data de 16 iunie, ocazie cu care a fost prins în flagrant.

Cum s-a ajuns la dosarul primarului Ciucu

În același timp, Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Mai exact, este vorba despre două dosare. Potrivit procurorilor, cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabil verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Din acest dosar, a fost declanșat, în decembrie 2025, un alt dosar care vizează activitatea lui Ciucu, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6. Trei oameni de afaceri sunt acuzați că i-au dat mită primarului pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în București.

În schimbul autorizației, oamenii de afaceri i-au oferit lui Ciucu servicii de publicitate în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, acuză DNA.

Cei trei oameni de afaceri au fost plasați și ei sub control judiciar – doi dintre ei pentru dare de mită, iar al treilea pentru complicitate la dare de mită.