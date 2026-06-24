Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA în dosarul de mită

Tribunalul Bucureşti judecă, miercuri, contestaţia primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, faţă de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de procurorii anticorupție în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită.

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Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal, potrivit Digi24.

Ciucu a fost plasat pe 18 iunie sub control judiciar pentru 60 de zile de către DNA, alături de trei oameni de afaceri.

Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are multe obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Ciucu a contestat măsura controlului judicar pe 19 iunie.

Acuzațiile DNA împotriva lui Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, perioada noiembrie – decembrie 2025, a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile aduse și a spus că este nevinovat.

„Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”, a spus Ciucu, pe 18 iunie.

Comunicatul DNA:

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie – decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti.

În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian.

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, potrivit DNA.