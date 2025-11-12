Argumentul lui Nicușor Dan „în sprijinul CSM”, care i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu

Demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a-i face plângere penală vicepremierul Oana Gheorghiu este unul „disproporționat”, dar justificat prin presiunea magistraților pe care îi reprezintă CSM.

„Nu a fost cel mai echilibrat gest ca CSM să facă plângere penală față de un om politic care are o opinie politică. În sprijinul CSM este un fenomen. Este reprezentat din niște magistrați care reprezintă 5-6.000 de magistrați. De câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”, a spus Nicușor Dan într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări.

Consiliul Superior al Magistraturii, condus de Elena Costache, a acuzat-o luni pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Într-o emisiune de sâmbătă de la Digi24, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.