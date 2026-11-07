Aripa dură de la Teheran, încurajată după eșecul electoral al lui Trump. Ambițiile Iranului în noile circumstanțe

Aripa conservatoare a regimului de la Teheran vrea ca, după înfrângerea Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului, să obțină concesii mai mari din partea SUA în cadrul unui acord de pace, scrie CNN. „Durii” iranieni speră chiar ca o nouă ordine regională în Orientul Mijlociu să-i favorizeze.

A doua zi după alegerile din SUA, liderul suprem Mojtaaba Khamenei a transmis un mesaj în care avertiza împotriva „celei mai mici înclinații către supunere”. Asta după ce republicanii, prin vocea vicepreședintelui JD Vance, au admis că războiul cu Iranul a dus la eșecul în alegeri.

„Să-l facem pe inamic să-și regrete acțiunile”

Raja News, o instituție de presă conservatoare, a publicat un editorial în care se spunea că lui Trump nu ar trebui să i se permită „să scape cu o înțelegere pripită”.

„Realizările poporului iranian și reputația obținută nu ar trebui subminată de deschiderea unei căi de ieșire pentru partea adversă. Singura cale de a evita umbra războiului este să intensificăm presiunea asupra SUA și prețurilor la energie și să-l facem pe inamic să-și regrete acțiunile”, se spune în editorial

Hamidreza Azizi, analist pe probleme iraniene la International Crisis Group, crede că rezultatele alegerilor din SUA reprezintă pentru Iran o confirmare a strategiei sale împotriva Statelor Unite. Astfel, Trump nu poate proclama victoria în război fără ca Teheranul să facă concesii în ce privește programul nuclear, caz în care va provoca nemulțumiri pe plan intern. Alternativa este să lanseze o operațiune militară de proporții astfel încât să poată clama că a încheiat războiul de pe poziții de forță.

„Problema este că, date fiind rezultatele alegerilor, iranienii nu văd niciun motiv să-i ofere concesii nucleare”, spune Azizi.

După alegeri, contactele diplomatice în regiune s-au intensificat. Trump l-a sunat pe emirul Qatarului, țară care încearcă să medieze un acord de pace, iar ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a discutat cu omologii săi din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman, Pakistan, Kuweit, Iordania, Turcia, Cipru și Qatar.

Iranul vrea să se pună la adăpost de un nou război

Chiar dacă „aripa dură” susține public disponibilitatea de a continua războiul, Teheranul ar putea accepta un acord din care să rezulte „o ordine regională în care SUA și Israel nu mai pot ține Iranul izolat, sub presiune constantă și vulnerabil la atac, fără riscul unor costuri potențial intolerabile”, crede Sina Toossi, de la Center for International Policy.

Aceasta crede că nici regimul de la Teheran nu poate face concesii prea mari, deoarece atunci nu ar mai putea justifica în fața propriei populații pagubele economice și de infrastructură suferit de Iran. De altfel, acesta este motivul disensiunilor în creștere între aripa dură și cea moderată a regimului.

Cu toate acestea, Iranul a prezentat o poziție unitară în cadrul negocierilor de până acum, prin care a încercat să obțină cât mai mult posibil din blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Teheranul vrea ca vecinii săi să admită că securitatea lor nu se poate baza exclusiv pe puterea militară americană și că orice aranjament regional durabil trebuie să țină seama de interesele iraniene. Vrea un acord care să încline balanța strategică în favoarea sa, limitând capacitatea Washingtonului de a izola, presa sau ataca Iranul după bunul plac”, a adăugat Toossi.