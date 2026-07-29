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Aritmetica nu e vina Armatei Române. Da, e scump să dobori dronele cu rachete. Dar în SUA și Europa mințile cele mai strălucite se străduiesc să caute soluții / Ce au găsit pentru avioanele F-16

Senior editor Transporturi și Apărare

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Cele trei drone doborâte în trei zile deasupra României ne-au costat aproximativ 1,6 milioane de dolari, deși dronele au costat puțin peste 100.000 de euro împreună. Dar această problemă o au toate armatele din lume și se lucrează la ea.   

România a doborât recent cu avioanele sale F-16 trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. 

Aceste misiuni au marcat o schimbare de tactică după aproximativ trei ani în care intruziunile similare au fost doar monitorizate de autoritățile militare, dar au deschis și o nouă dezbatere: este eficient să dai jos o dronă de 40.000 de dolari cu o rachetă de zece ori mai scumpă? 

Ce armament a fost folosit