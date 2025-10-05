Armand Goșu, verdict tranșant. „Avertismentele” SRI despre atacul hibrid rusesc sunt o „operațiune de manipulare” specifică KGB-ului

Analistul de politică externă și expertul în spațiul ex-sovietic, Armand Goșu, apreciază că SRI nu are în acest moment capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele Nicuşor Dan, de a combate influența rusească în România. În plus, apreciază că serviciile secrete românești nu au avertizat liderii politici privind atacul hibrid asupra țării noastre.

„Acum nu are! Poate pe viitor… Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!”, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic.

Acesta consideră că serviciile secrete românești nu au avertizat, de fapt, politicienii privind un pericol venind dinspre Moscova.

„Dar felul în care, de pildă, acum câteva zile a fost lansat pe surse în presă că rapoartele serviciilor atenţionau… Nimeni n-a văzut acele rapoarte! Asta e o operaţiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete! Care vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor şi să arunce suspiciunea asupra politicienilor: „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat, n-am lucrat noi pe mână cu ruşii! Voi, politicienii, sunteţi de vină! Noi v-am atenţionat!”. Am mai văzut lucruri de genul ăsta, este o practică specifică KGB-ului”, a spus Goșu.

România seamănă cu Rusia din punctul de vedere al organizării statale, deoarece structurile militarizate joacă un rol important în politică, în administraţie, notează NEws.ro. Ceea ce le deosebeşte, spune profesorul Armand Goşu, este că la Moscova elitele militarizate aşteaptă ca Putin să le livreze beneficii.

Marea slăbiciune a acestor sisteme este acest risc prin care a trecut şi România în noiembrie 2024, să se producă schimbări de regim prin lovituri militare, a mai subliniat Goșu.

Președintele Nicușor Dan a declarat săptămâna aceasta că se va asigura că următorul director civil al Serviciului Român de Informații va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei în România.

Șeful statului a indicat „influența rusă” drept unul dintre cele „două motive mari” pentru ascensiunea valului extremist în țara noastră.

Dan a apreciat că influența rusă reușește să scoată în evidență „niște frustrări reale ale oamenilor”, care sunt duse într-o direcție populistă, izolaționistă și extremistă.