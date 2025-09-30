Nicușor Dan a spus că se va asigura că pentru viitorul director SRI combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, la Timișoara, în Conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, dacă următorul director civil al Serviciului Român de Informații (SRI) va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei în România, iar șeful statului a răspuns că se va asigura că se va întâmpla acest lucru, potrivit Agerpres.

„Era o mare prioritate încă dinainte de alegerile din noiembrie, este cu atât mai mult o prioritate după alegerile din noiembrie, însă, așa cum am spus, a fost un șoc tehnologic pentru care nu au fost pregătiți. Deci e o chestiune foarte serioasă”, a declarat Nicușor Dan.

El a spus că din momentul în care președintele rus Vladimir Putin are o cotă încredere de 10% -15% în sondaje „înseamnă că asta este o chestiune serioasă de securitate națională”.

„Pentru servicii, trebuie să apere securitatea națională și promit că, în momentul în care o să aibă un director civil, mă asigur că fac asta”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a indicat „influența rusă” drept unul dintre cele „două motive mari” pentru ascensiunea valului extremist în țara noastră.

„Din două motive mari, unul mai mare decât altul. Cel mai mare este neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică și administrație în România, și aici avem cu toții mult de lucru, și al doilea prin această influență rusă, care a început, în opinia mea, imediat după 2014”, a continuat Nicușor Dan.

„Este și o chestiune de tehnologie”

Șeful statului a spus că influența rusă reușește să scoată în evidență „niște frustrări reale ale oamenilor”, care sunt duse într-o direcție populistă, izolaționistă și extremistă.

„Este și o chestiune de tehnologie, pentru că mijloacele pe care ei le folosesc sunt extrem, extrem de sofisticate, și aici este o discuție pentru toate țările occidentale, europene, cum să facem ca, tehnologic, partea de dezinformare și de circulație de informații false să o contracarăm mai repede, mai eficient”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că susține ca „orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o identitate de persoană fizică sau juridică”, adăugând că dezbaterea privind reglementarea rețelelor sociale va continua în perioada următoare.