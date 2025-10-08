Armata face primul pas concret să cumpere nave de război prin proiectul Corveta Europeană Multirol

Forțele Navale Române își propun să cumpere nu mai puțin de patru corvete de luptă printr-un program dezvoltat la nivel european. Prima navă ar trebui să fie gata în 2030, potrivit planurilor Marinei, iar primul pas oficial al României a fost făcut miercuri

România a semnat miercuri un acord de cooperare cu OCCAR, anunță MApN

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a semnat cu Joachim Sucker, directorul Organizației pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), acordul-cadru de cooperare între Guvernul României și OCCAR, „un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării”, transmite ministerul.



Acordul permite industriei de apărare românești să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziția și întreținerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forțelor armate. Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente și mai puțin costisitoare pentru achizițiile de apărare.



„Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare și pentru sprijinirea industriei naționale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii și consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.



Cel mai important program OCCAR la care România își propune să participe este cel al Corvetei Europene Multirol.

România vrea patru corvete noi

Într-un interviu în exclusivitate pentru HotNews din luna iulie, șeful Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait spunea că planul de înzestrare la Marea Neagră prevede achiziția a patru corvete din Proiectul Corveta Europeană multirol.

„Din cele patru corvete (europene n.r.) pe care ni le dorim, prima navă va intra în Forțele Navale Române în 2030 și, în fiecare an, următoarele până în 2035. În acest an ar trebui să semnăm un acord cu OCCAR. După ce semnăm acest acord, 2026 probabil va fi anul când vom semna contractul. Probabil 2030 va veni prima platformă și apoi urmează dotarea ei, pentru integrarea sistemelor de armament, a CIC-ului”, spunea Panait.

Proiectul Corvetei Europene Multirol este o cooperare între mai multe țări europene și șantiere navale și presupune proiectarea și construirea unei serii de nave modulare, multi-misiune, de dimensiunea unor corvete, cu deplasament de aproximativ 3.000 de tone și lungime sub 110 metri.

Printre statele implicate în proiect se numără Italia (coordonator), Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Portugalia sau Croația, iar marile șantiere navale prinse până acum în program sunt Naviris (joint venture între Fincantieri din Italia și Naval Group din Franța), Fincantieri (Italia), Naval Group (Franța) și Navantia (Spania).

De pe lista marilor șantiere lipsește însă Damen, care în România produce nave militare la Galați. Totuși, Fincantieri este prezentă în România cu șantiere navale la Brăila și Tulcea.

Sursă foto: Conceptul unei corvete europene multirol / Sursă: Thomasmilani86 – Own work, CC BY-SA 4.0