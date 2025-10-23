Scene de neînțeles la un exercițiu al Bundeswehrului. Polițiștii au început să tragă asupra soldaților germani care simulau un atac împotriva NATO

Un exercițiu militar s-a încheiat cu rănirea unui soldat, după ce polițiștii au deschis focul, într-un moment de confuzie, asupra trupelor armate germane care se antrenau în apropiere de Munchen, relatează Deutsche Welle.

Un exercițiu inofensiv al armatei germane, care ar fi trebuit să fie doar un antrenament pentru situații de urgență, a devenit brusc o situație extrem de gravă, care ar fi putut avea un final tragic, scrie Bild.

Incidentul a avut loc miercuri seară în orașul Erding din sudul Bavariei, în timpul unui exercițiu de amploare al Bundeswehr, au declarat oficialii germani.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînțelegere a dus la un schimb de focuri între trupele care participau la antrenament și poliția chemată de locuitorii din zonă care au anunțat „bărbați înarmați pe străzi”.

Soldatul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru răni ușoare, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale.

Cum s-a întâmplat totul

În exercițiul „Marshal Power”, desfășurat de Bundeswehr, sunt implicați aproximatv 500 de polițiști militari, precum și sute de polițiști, pompieri și salvatori.

Spre deosebire de alte antrenamente ale Bundeswehr, acesta se desfășoară în spațiile publice din 12 orașe bavareze, inclusiv în Erding, pentru a repeta scenariul unui atac asupra unui stat membru NATO.

Armata germană anunțase cu câteva zile înainte că „Marshal Power” este unul dintre cele mai mari și complexe exerciții militare din Bavaria din ultimii ani. Printre altele, s-a exersat cooperarea cu forțele civile din zonă.

Trupe speciale și un elicopter, trimise să intervină

Totul a degenerat după ce poliția bavareză a primit, miercuri seara, sesizări privind un bărbați înarmați și a trimis mai multe echipaje în sud-estul orașului Erding, inclusiv un elicopter și trupele speciale.

Potrivit cotidianului german Bild, poliția militară a tras cu muniție de antrenament asupra polițiștilor care au ajuns la fața locului, crezând că acest lucru făcea parte din exercițiul militar.

Polițiștii au fi ripostat însă cu muniție reală, împușcându-l pe unul dintre soldații care participa la exercițiu.

„Din cauza unei interpretări eronate la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a declarat poliția bavareză într-un comunicat.

„Ulterior s-a aflat că persoana care avea o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se mai precizează în comunicat.

Nu este clar de ce poliția nu știa despre antrenament. O anchetă a fost deschisă în cazul acestui incident.