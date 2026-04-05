Armata Iranului, mesaj misterios după ce Trump a anunțat salvarea militarului american: „Așa-zisa operațiune a fost dejucată complet”

Armata Teheranului a declarat că operațiunea americană de salvare a ofițerului din cadrul forțelor aeriene americane, anunțată drept un succes de președintele Donald Trump, a fost „dejucată complet”, fără să nege însă că SUA l-a salvat sau să sugereze că acesta ar fi fost capturat de iranieni, transmite AFP.

Duminică, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat că al doilea membru al echipajului din avionul F-15E doborât vineri de forțele iraniene a fost salvat în cadrul unei operațiuni militare și este „teafăr și nevătămat”, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a susținut că operațiunea „a fost dejucată complet”.

„Așa-zisa operațiune de salvare a armatei SUA, planificată drept o misiune de înșelăciune și evadare pe un aeroport abandonat din sudul orașului Isfahan, sub pretextul recuperării pilotului unui avion doborât, a fost dejucată complet”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului central al armatei, Khatam Al-Anbiya.

În mesajul video transmis de televiziunea de stat, reprezentantul forțelor armate ale Iranului a spus că în timpul operațiunii „au fost distruse două avioane militare de transport C-130 și două elicoptere Black Hawk”.

El a mai afirmat că Donald Trump insistă cu „o retorică goală și diversiune, deși realitatea de pe teren demonstrează poziția superioară a puternicelor forțe armate ale Iranului”.

Trump a anunțat că militarul „este acum teafăr și nevătămat”

Vineri, forțele iraniene au doborât un avion american de vânătoare F-15E Strike Eagle, o premieră de la începutul războiului. Unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat după câteva ore, iar Trump a anunțat astăzi că a fost salvat și cel de-al doilea.

Un înalt oficial al administrației a declarat pentru publicația americană Axios că, înainte de a-l localiza pe ofițerul care se afla în spatele liniilor inamice, CIA a lansat o campanie de dezinformare, răspândind în Iran zvonul că forțele americane îl găsiseră deja și încercau să-l evacueze pe cale terestră.

Oficialul a spus că spionajul american a folosit „capacități unice” pentru a-l căuta. „A fost ca și cum am fi căutat acul în carul cu fân, dar în acest caz era vorba de un suflet american curajos ascuns într-o crevasă montană, invizibil pentru toți, cu excepția CIA”, a declarat acesta.

„Armata Statelor Unite a desfășurat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat, și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFER și NEVĂTĂMAT”, a scris Trump pe Truth Social.