Armata israeliană a anunțat că a lovit „o instalație energetică” aflată la 2.000 de kilometri distanță

Lansator de rachete din Israel. Foto: IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Armata israeliană a anunțat duminică că a bombardat „o instalație energetică” utilizată de Houthi în Sanaa, ultima lovitură israeliană împotriva rebelilor yemeniți care au lansat mai multe atacuri cu rachete împotriva Israelului, transmite AFP.

În Yemen, o sursă din cadrul Apărării Civile citată de televiziunea Al-Massira a Houthiților a raportat „o agresiune” împotriva unei centrale electrice din Sanaa, capitala Yemenului aflată în mâinile rebelilor.

„Am lansat un atac la o distanță de aproximativ 2.000 de kilometri de Israel, în inima Yemenului, vizând o infrastructură energetică utilizată de regimul terorist houthi”, a spus armata israeliană într-un comunicat.

„Aceste raiduri au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate” ale Houthi „împotriva statului Israel și a cetățenilor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și drone”, a adăugat aceasta.

Rebelii Houthi, potrivit comunicatului, „operează sub conducerea și finanțarea regimului iranian, cu scopul de a provoca daune statului Israel și aliaților săi” și „desfășoară activități teroriste împotriva transportului maritim mondial și a rutelor comerciale”.

Armata israeliană s-a declarat „hotărâtă să elimine orice amenințare împotriva Israelului, oriunde ar fi necesar” .

Houthi, susținuți de Iran, dușman autodeclarat al Israelului, lansează în mod regulat atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Israelul a lansat mai multe atacuri de represalii în Yemen, vizând regiunile controlate de Houthi, inclusiv porturile din vestul țării și aeroportul din Sanaa.