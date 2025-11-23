Armata israeliană a anunțat că a ucis un comandant Hamas, apoi a șters postarea

Armata israeliană a anunțat duminică pe rețeaua socială X că a ucis un comandant local al Hamas în Gaza, apoi a șters postarea, transmite Reuters

În mesajul de pe rețeaua de socializare ștearsă se spunea că este vorba de Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Nu se preciza când a fost ucis comandantul.

Armata israeliană a spus apoi că va furniza o declarație ulterioară.

Această evoluție a vebnit după ce autoritățile locale din Gaza au spus sâmbătă că atacurile aeriene israeliene în Fâșie au ucis cel puțin 20 de persoane și au rănit peste 80, punând din nou în pericol fragilul armistițiu dintre gruparea militantă palestiniană Hamas și Israel.

Martorii și medicii au declarat că primul atac a lovit o mașină în cartierul dens populat Rimal, incendiind-o. Nu a fost clar imediat dacă cele cinci persoane decedate erau pasageri ai mașinii sau trecători. Zeci de persoane s-au grăbit să stingă focul și să salveze victimele.

La scurt timp după atacul asupra mașinii, forțele aeriene israeliene au efectuat două atacuri aeriene separate asupra a două case din orașul Deir Al-Balah și tabăra Nuseirat, în centrul Fâșiei Gaza, ucigând cel puțin 10 persoane și rănind alte câteva, au declarat medicii palestinieni.

Mai târziu, tot sâmbătă, un nou atac aerian israelian asupra unei case din vestul orașului Gaza a ucis cel puțin cinci palestinieni și a rănit alții, au spus medicii, ceea ce a ridicat numărul morților de sâmbătă la cel puțin 20.

Armata israeliană a afirmat sâmbătă că un bărbat înarmat a pătruns pe teritoriul controlat de Israel în Gaza și a exploatat „drumul umanitar din zonă prin care ajutoarele umanitare intră în sudul Gazei”, calificând acest lucru drept „o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului”. Armata israeliană a afirmatcă a lovit ținte în Gaza ca răspuns.

Un oficial Hamas din Gaza a respins acuzațiile armatei israeliene ca fiind nefondate și o „scuză pentru a ucide”, afirmând că grupul s-a angajat să respecte acordul de încetare a focului.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea armistițiului, încheiat în urmă cu mai bine de șase săptămâni.