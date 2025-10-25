Armata israeliană anunță că a lansat un atac „ţintit” în centrul Fâşiei Gaza. Cine a fost vizat

Bombardament israelian asupra Fâșiei Gaza, văzut din nord-vestul taberei de refugiați Nuseirat, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Hassan Al-Jadi / UPI / Profimedia

Armata israeliană a anunţat sâmbătă seară că a lansat o lovitură aeriană care a vizat un membru al organizaţiei teroriste Jihadul Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în pofida acordului de încetare a focului mediat de Statele Unite, relatează Agerpres.

Un armistiţiu fragil e în vigoare de două săptămâni între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele.

„Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a lansat un atac ţintit în zona Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, care a vizat un terorist al organizaţiei Jihadul Islamic ce plănuia să comită un atac terorist iminent împotriva trupelor armatei israeliene”, a declarat armata într-un comunicat.

În atac a fost lovită o maşină civilă, rănind patru persoane, a anunţat spitalul Al-Awda.

„Spitalul a primit patru răniţi după ce armata de ocupaţie israeliană a vizat o maşină civilă în zona Clubului Al-Ahli, din tabăra Nusseirat, în centrul Gazei”, a declarat spitalul.

Armata israeliană a declarat ca îşi va continua operaţiunile în Fâșia Gaza „pentru a elimina orice ameninţare imediată” împotriva trupelor sale.