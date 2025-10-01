Armata israeliană tocmai a interceptat flotila cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada asupra Fâșiei Gaza. Ce vor organizatorii să facă mai departe

Militarii israelieni a interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și a urcat la bordul navelor sale, în timp ce aceasta se apropia de enclava devastată de război, au anunțat miercuri organizatorii misiunii de ajutor umanitar, potrivit Reuters.

Aproximativ 20 de nave au fost văzute apropiindu-se de flotă miercuri seară, au precizat mai multe persoane aflate la bord, în timp ce pasagerii își puneau vestele de salvare și se pregăteau pentru preluarea controlului de către forțele israeliene.

„Mai multe nave (…) au fost interceptate ilegal și abordate de forțele de ocupație israeliene în apele internaționale”, au afirmat organizatorii într-un comunicat. „Lucrăm cu sârguință pentru a-i informa pe toți participanții și echipajul”, au adăugat aceștia.

Confor organizatorilor, comunicațiile lor au fost blocate înainte de începerea interceptării, măsură care a interferat cu camerele care transmiteau în direct de pe diferite nave și cu comunicațiile dintre nave.

Flotila Global Sumud, formată din peste 40 de nave civile care transportă aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști, printre care și activista suedeză de mediu Greta Thunberg, încearcă să spargă blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza, în ciuda avertismentelor repetate din partea Israelului de a se întoarce.

Flotila se află la aproximativ 70 de mile marine de Fâșia Gaza devastată de război, într-o zonă pe care Israelul o supraveghează pentru a opri orice navă care se apropie.

O transmisiune video în direct de pe una dintre navele din flotilă a suprins pasageri îmbrăcați în veste de salvare, așezați pe punte.

Nu este momentant clar câte nave au fost interceptate sau oprite. Unii pasageri au transmis că navele lor continuă să înainteze.

Organizatorii au rămas neclintiți, afirmând în comunicat că flotila „va continua fără să se lase intimidată”.

Armata israeliană nu a răspuns la solicitarea Reuters de a face precizări despre interceptarea navelor.

Ministerul de Externe israelian a anunțat anterior că marina a avertizat flota că se apropie de o zonă de luptă activă și că încalcă o blocadă legală, cerându-i să schimbe cursul.

Ministerul a precizat că a reiterat oferta Israelului de a transfera orice fel de ajutor umanitar în mod pașnic prin canale sigure către Gaza.

Încercarea de a sparge blocada

Demersul acestei flotile reprezintă cea mai recentă încercare pe mare de a sparge blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza, după ce o mare parte din enclava palestiniană a fost transformată în teren pustiu de războiul ce durează de aproape doi ani.

Flotila spera să ajungă în Gaza joi dimineață, dacă nu ar fi fost interceptată.

Aceasta a fost a doua oară, în cursul zilei de miercuri, când flota a fost abordată. Înainte de răsărit, organizatorii misiunii au anunțat că două „nave de război” israeliene s-au apropiat rapid și au înconjurat două dintre bărcile flotilei. Toate dispozitivele de navigație și comunicații au fost scoase din funcțiune în urma a ceea ce un organizator de la bord a descris ca fiind un „atac cibernetic”.

O postare video pe pagina de Instagram a flotei arăta silueta a ceea ce părea a fi o navă militară cu o turelă de artilerie, aflată lângă bărcile civile.

Reuters menționează că a confirmat că înregistrarea a fost filmată de pe flotă, dar nu a putut confirma identitatea celeilalte nave din videoclip sau momentul în care a fost filmat.

Săptămâna trecută, flotila a fost atacată de drone, care au aruncat grenade paralizante și pudră iritantă asupra navelor, provocând pagube, dar fără a face răniți.

Israelul nu a comentat atacul, dar a transmis că va folosi orice mijloace pentru a împiedica navele să ajungă în Gaza, argumentând că blocada sa navală este legală, întrucât luptă împotriva militanților Hamas din enclava de coastă.

Italia și Spania au trimis nave militare pentru a ajuta la operațiunile de salvare sau umanitare, dar au încetat să mai urmărească flotila după ce aceasta s-a apropiat la 150 de mile marine (278 km) de Gaza, din motive de siguranță. Drone turcești au supravegheat, de asemenea, navele.

Miercuri, Italia și Grecia au cerut în comun Israelului să nu-i rănească pe activiștii aflați la bord și au solicitat flotei să predea ajutoarele Bisericii Catolice pentru a fi livrate indirect în Gaza – o cerere pe care flotila a respins-o anterior.

Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară sau o provocare.

„Acest refuz sistematic (de a preda ajutoarele) demonstrează că obiectivul nu este umanitar, ci provocator. Ei nu caută să ajute, ci caută un incident”, a afirmat Jonathan Peled, ambasadorul Israelului în Italia, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Tentative anterioare de livrare a ajutorului umanitar

În cadrul conferinței de presă organizată miercuri de organizatori, Francesca Albanese, expertul principal al ONU în drepturile palestinienilor, a declarat că orice interceptare a flotei „ar fi încă o încălcare a dreptului internațional, a dreptului maritim”, deoarece Israelul nu are jurisdicție legală asupra apelor din largul Fâșiei Gaza.

Israelul a impus o blocadă navală asupra Fâșiei Gaza de când Hamas a preluat controlul asupra enclavei de coastă, în 2007, iar activiștii au făcut mai multe încercări anterioare de a livra ajutor pe mare.

În 2010, nouă activiști au fost uciși după ce soldații israelieni au abordat o flotilă de șase nave cu 700 de activiști propalestinieni din 50 de țări.

În iunie anul acesta, forțele navale israeliene i-au reținut pe Greta Thunberg și pe 11 membri ai echipajului unei mici nave organizate de un grup propalestinian numit Freedom Flotilla Coalition, în timp ce se apropiau de Gaza.