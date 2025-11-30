Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, face un apel la schimbare politică și reforme după încheierea unui eventual acord de pace, într-un articol de opinie publicat pe 29 noiembrie în The Telegraph, citat de The Kyiv Independent.

„Pacea, chiar dacă este doar o pauză înaintea următorului război, oferă o șansă pentru schimbare politică, pentru reforme profunde, pentru o refacere completă, pentru creștere economică și pentru întoarcerea cetățenilor”, a scris Zalujnîi, care a condus apărarea Ucrainei în fața invaziei ruse din 2022 și rămâne o figură populară în țară.

Comentariile vin într-un moment în care Zelenski traversează una dintre cele mai turbulente perioade politice ale mandatului său.

Andrii Iermak, prieten apropiat al președintelui și fost șef al cancelariei prezidențiale, a demisionat pe 28 noiembrie, după o percheziție în apartamentul său în cadrul unui scandal de corupție care ia amploare.

Zalujnîi, demis din fruntea armatei în 2024 pe fondul tensiunilor crescânde cu Zelenski și numit ulterior ambasador în Regatul Unit, este considerat de mulți drept un posibil candidat important la alegerile prezidențiale viitoare.

Ambasadorul a negat în repetate rânduri că ar conduce o campanie politică și s-a declarat împotriva organizării de alegeri cât timp războiul continuă.

În articolul său, Zalujnîi a prezentat o viziune pentru Ucraina de după război, pledând pentru „consolidarea fundamentelor justiției prin combaterea corupției și crearea unui sistem judiciar onest”, fără a menționa direct cel mai recent scandal.

Fostul comandant a recunoscut că Ucraina se află într-o „situație extrem de dificilă” și că astfel de evoluții ar fi „imposibile fără garanții de securitate eficiente”, precum aderarea țării la NATO sau dislocarea de trupe aliate ori de arme nucleare pe teritoriul Ucrainei.

Negocierile de pace au primit un nou impuls după apariția planului de pace americano-rus, format din 28 de puncte, ale cărui prevederi erau puternic favorabile Moscovei. Ucraina și partenerii săi europeni s-au grăbit să se implice în document, în condițiile în care Washingtonul a exercitat presiuni pentru ca Kievul să îl accepte rapid.

Între timp, au apărut detalii despre diplomația discretă purtată la începutul anului între oficiali de rang înalt din SUA și Rusia, în cursul căreia Moscova ar fi propus diverse afaceri, în loc să discute prin canalele obișnuite ale aparatului de securitate american, potrivit Wall Street Journal.

„Noi, ucrainenii, tindem spre o victorie completă”

Avertizând asupra unei „păci grăbite” care ar putea duce la pierderea independenței, fostul comandant a subliniat că un război nu se încheie neapărat prin victoria unei singure părți.

„Noi, ucrainenii, tindem spre o victorie completă, dar nu putem exclude varianta unei încetări de lungă durată a războiului”, a scris el.

Zalujnîi a criticat și faptul că Ucraina nu a alocat suficiente fonduri pentru apărare în 2021, în timp ce Rusia își extindea capacitățile militare.

„În consecință, armata noastră a întâmpinat invazia la scară largă din anul următor cu o lipsă uriașă de orice – de la oameni la armament”, a adăugat el.