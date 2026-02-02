Armata rusă și-a dublat ritmul de înaintare în Ucraina în ianuarie. În cât timp poate cădea întregul Donbas

Soldat ucrainean care lansează un proiectil dintr-un sistem portabil de rachete antitanc (ATGM) MILAN, Ucraina, 4 ianuarie 2026. FOTO: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Trupele ruse și-au accelerat înaintarea în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie anul trecut, arată o analiză AFP bazată pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) în colaborare cu Critical Threats Project, două think tank-uri americane.

Astfel, armata rusă a cucerit 481 de kilometri pătrați în ianuarie, față de 244 de kilometri pătrați în luna precedentă, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai importante avansuri înregistrate într-o lună de iarnă de la începutul invaziei ruse, în 2022, și până în prezent.

Aceste înaintări au loc în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, condiții care complică foarte mult operațiunile ofensive.

În Donbas, provincia industrială și minieră din estul țării revendicată de Moscova, armata rusă controlează acum aproape întreaga regiune Luhansk și 83% din teritoriul regiunii Donețk.

În cadrul negocierilor diplomatice în derulare, Rusia cere ca forțele ucrainene să se retragă din zonele din regiunea Donețk aflate în continuare sub controlul lor, lucru pe care Kievul l-a refuzat vehement până în prezent.

18 luni

În ianuarie, ca și în lunile precedente, cea mai mare parte a avansului trupelor ruse s-a înregistrat în alte regiuni: în Dnipropetrovsk (centru-est), unde forțele ruse au pătruns în vara anului 2025, și în Zaporojie (sud), unde se află acum la mai puțin de 30 de kilometri de capitala regională.

De asemenea, armata rusă a obținut câștiguri teritoriale în regiunea Harkov (nord-est) și Sumî (nord).

În ritmul actual, forțele ruse ar avea nevoie de încă 18 luni pentru a cuceri în totalitate Donbasul, o provincie foarte fortificată, potrivit calculelor AFP.

Însă, într-un context de uzură a actualelor forțe, ritmul de înaintare poate crește exponențial.

Rusia, care și-a lansat invazia din Ucraina în februarie 2022, ocupă în prezent 19,5% din teritoriul ucrainean. O treime din această suprafață era deja sub controlul rus sau prorus încă din anul 2014.

Aceste suprafețe de teritorii cucerite includ zonele controlate de Rusia, potrivit Kievului și observatorilor militari, precum și cele revendicate de armata de la Moscova, chiar și în varianta lor minimală, dar neconfirmate.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, chestiunea teritoriilor reprezintă principalul punct de blocaj în negocierile purtate începând din ianuarie în Emiratele Arabe Unite, în prezența americanilor.

A doua rundă trilaterală de negocieri

A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, a confirmat luni Kremlinul.

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri și joi la Abu Dhabi”, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferința sa de presă zilnică.

Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică, 1 februarie, a fost amânată deoarece cele trei părți trebuiau să „își coordoneze programul”.

Amânarea a venit după ce s-a aflat că negociatorul-șef al SUA, Steve Witkoff, nu va călători la Abu Dhabi, au scris agențiile EFE și Agerpres.

Peskov a confirmat, de asemenea, că emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanți ai SUA în Florida în weekend, dar discuțiile s-au concentrat pe probleme economice.

Duminică, președintele Zelenski anunțase că următoarele discuții trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie.

„Ucraina este pregătită pentru discuții substanțiale și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne apropie de un sfârșit real și demn al războiului”, a scris el pe rețelele de socializare.

Potrivit celor trei părți, prima rundă a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială și controlul centralei nucleare Zaporojie.

Prin urmare, Zelenski a subliniat că singura cale de ieșire din acest impas este o întâlnire față în față cu șeful Kremlinului, Vladimir Putin, care și-a reiterat invitația adresată omologului său ucrainean de a veni la Moscova pentru a discuta despre pace în Ucraina, o ofertă pe care Zelenski o refuză.

De asemenea, la Abu Dhabi s-a discutat un armistițiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menținut doar până duminică, 1 februarie, după cum a anunțat Kievul luni.