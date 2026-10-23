Armata americană e îngrijorată că mașini electrice BYD îi spionează cea mai mare bază aeriană din afara SUA

După ce Statele Unite au restricționat utilizarea dispozitivelor electronice fabricate în China în bazele militare americane și în principalele instalații militare, invocând protejarea secretelor militare, acestea au decis să interzică în totalitate accesul vehiculelor producătorului chinez de automobile electrice BYD în baze ale forțelor armate americane staționate în Japonia, relatează agenția Yonhap.

Măsura este interpretată ca o încercare de a împiedica scurgerea unor informații esențiale despre baze prin intermediul camerelor, senzorilor și al altor componente integrate în vehiculele electrice. Este luată în considerare și posibilitatea extinderii interdicției la alte obiective, inclusiv la bazele forțelor americane staționate în Coreea de Sud.

Un reprezentant al forțelor americane staționate în Japonia a precizat că baza aeriană Kadena din prefectura Okinawa va interzice accesul vehiculelor BYD începând cu data de 26 octombrie.

Baza Kadena este cea mai mare bază a Forțelor Aeriene americane în afara SUA, potrivit agenției Yonhap. Baza Kadena este considerată un punct strategic esențial atât pentru apărarea Japoniei de către armata americană, cât și pentru dispozitivul de securitate al SUA din Pacific, destinat contracarării influenței Chinei, Coreei de Nord și Rusiei.

Tot aici este desfășurat sistemul de lansare „Typhon”, care poate utiliza rachete de croazieră Tomahawk, cu o rază de acțiune de 1.600 km. Dacă ar fi lansate din vestul Japoniei, aceste rachete ar putea avea în raza lor de acțiune inclusiv Beijingul.

Nicio mașină BYD nu va putea intra în baza aeriană, indiferent de circumstanțe

Începând cu 26 octombrie, personalul de securitate va împiedica accesul vehiculelor BYD prin toate punctele de intrare în baza Kadena. Măsura de control se aplică tuturor categoriilor de vehicule, inclusiv autoturismelor proprietate personală, vehiculelor contractorilor, taxiurilor, vehiculelor de livrare și vehiculelor comerciale.

Conducerea bazei a subliniat că nu vor fi admise excepții în nicio circumstanță.

Yonhap notează că măsura urmărește să împiedice scurgerea de informații despre diversele operațiuni militare desfășurate acolo, precum și despre avioanele de luptă, aeronavele de transport, radarele, munițiile și alte echipamente staționate la bază.

Îngrijorările pornesc de la faptul că vehiculele electrice pot utiliza senzori avansați și camere pentru a explora și colecta informații despre mediul din jurul mașinii. Dacă dispun și de funcții de transmitere în timp real a datelor către servicii cloud sau de control de la distanță, acestea ar putea fi folosite drept dispozitive sofisticate de colectare a informațiilor.

Departamentul Apărării al SUA a inclus în iunie BYD pe lista de restricții privind achizițiile, cunoscută ca „lista neagră” întocmită și administrată de Pentagon. Pe lângă BYD pe listă au fost incluse alte 188 de entități, printre care giganții chinezi din tehnologie Alibaba și Baidu. Acestea au fost desemnate drept „companii militare chineze care operează direct sau indirect în Statele Unite”.

Avioane F-15 la baza aeriană Kadena din Japonia, FOTO: Alireza Boeini / Alamy / Profimedia

Măsurile luate de SUA împotriva BYD amintesc de cele față de Huawei

BYD, cel mai mare producători de vehicule electrice din China, își extinde în prezent vânzările în Japonia, în special în zonele regionale unde rețelele de transport public sunt mai puțin dezvoltate. În acest scop, compania a lansat recent modele adaptate cererii de pe piața japoneză și și-a extins rețeaua de magazine.

În rândul forțelor americane staționate în Japonia, există speculații că măsura de blocare a accesului vehiculelor BYD ar putea fi extinsă și la alte baze militare americane importante din Japonia, precum baza Futenma din prefectura Okinawa, sau chiar la bazele forțelor americane staționate în Coreea de Sud.

În 2018, invocând preocupări legate de securitate, Departamentul Apărării al SUA a interzis oficial vânzarea și utilizarea telefoanelor inteligente fabricate de companiile chineze Huawei și ZTE în magazinele din bazele militare americane din întreaga lume.

De asemenea, utilizarea echipamentelor Huawei pentru stațiile de bază de telecomunicații din instalațiile militare și din apropierea bazelor americane din străinătate este supusă unor restricții.

Relații glaciale între China și Japonia

Și Japonia își intensifică semnificativ restricțiile privind echipamentele informatice și de tehnologia informației (IT) fabricate în China, precum și serviciile cloud și cele ale centrelor de date, fără a-și ascunde îngrijorarea față de extinderea influenței militare chineze în Asia de Est.

Relațiile dintre Japonia și China continuă să se răcească după ce prim-ministra japoneză Sanae Takaichi a făcut, în noiembrie anul trecut, o declarație în parlament care sugera posibilitatea unei intervenții militare în cazul unei situații de urgență în Taiwan.

China a criticat recentele eforturi ale Japoniei de a-și extinde capacitățile de apărare, calificându-le drept o manifestare a „noului militarism” pe care îl pune în seama guvernului de la Tokyo, iar tensiunile dintre cele două țări persistă.