Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova

Iranul a perfectat un acord confidențial de 500 de milioane de euro cu Rusia pentru a achiziționa lansatoare portabile și rachete sol-aer avansate, conform unor documente rusești consultate de Financial Times (FT) și unor persoane care cunosc înțelegerea dintre părți, notează Reuters.

Prin acordul semnat la Moscova în decembrie, Rusia s-a angajat să livreze Iranului 500 de lansatoare portabile „Verba” și 2.500 de rachete „9M336” pe parcursul a trei ani. Acesta prevede livrări în trei tranșe, în intervalul 2027-2029, a mai menționat FT.

Negocierile s-au derulat între exportatorul de armament al statului rus, Rosoboronexport, și un reprezentant din Ministerul iranian al apărării.

Un contract consultat de FT arată că solicitarea oficială a Teheranului a fost formulată în iulie 2025. În iunie, Iranul a purtat un război de 12 zile cu Israelul, în care a intervenit și SUA, atacând trei situri nucleare ale Republicii Islamice.

Președintele american Donald Trump a spus că instalațiile nucleare ale Iranului au fost distruse în atac, însă o evaluare preliminară a serviciilor de informații de la acel moment a arătat că loviturile aeriene pe care le-a executat armata SUA nu au distrus capacitatea nucleară iraniană, ci doar au dat-o înapoi cu câteva luni.

Oficialii iranieni au declarat în repetate rânduri că Teheranul și-a revenit după pagubele suferite în timpul războiului.

În prezent, SUA își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, iar Donald Trump ia în calcul un nou atac asupra Iranului, potrivit The Guardian. Duminică, Axios a scris că negociatorii Washingtonului sunt pregătiți să organizeze o nouă rundă de discuții cu Iranul, vineri, la Geneva, dacă în următoarele 48 de ore primesc o propunere iraniană detaliată pentru un acord nuclear.

Între Rusia și Iran există un tratat de parteneriat strategic, însă acesta nu prevede o clauză de apărare reciprocă.