„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special

Președintele american Donald Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să își limiteze programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitățile militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al liderului de la Casa Albă, Steve Witkoff, conform Reuters.

„Nu vreau să folosesc cuvântul «frustrat», pentru că el înțelege că are la dispoziție multe alternative, dar se întreabă de ce nu au făcut-o încă… Nu vreau să folosesc cuvântul «capitulat», dar de ce nu au capitulat”, a spus Witkoff într-un interviu acordat Fox News, sâmbătă.

„De ce, sub această presiune, având în vedere forța navală și puterea maritimă desfășurate acolo, nu au venit către noi să spună: «Susținem că nu vrem o armă nucleară, așa că iată ce suntem pregătiți să facem»? Și totuși, este destul de greu să îi aducem în acel punct”, a declarat acesta.

Trump a ordonat o amplă suplimentare a forțelor americane în Orientul Mijlociu și pregătiri pentru un posibil atac aerian asupra Iranului, care ar putea dura mai multe săptămâni. În replică, Teheranul a amenințat că va lovi bazele americane din regiune dacă va fi atacat.

„Este extrem de periculos”

Statele Unite vor ca Iranul să renunțe la uraniul îmbogățit, despre care Washingtonul susține că ar putea fi folosit la fabricarea unei bombe, să înceteze sprijinul pentru grupările militante din Orientul Mijlociu și să accepte limitări ale programului său de rachete.

Teheranul susține că programul său nuclear are un scop pașnic, dar afirmă că este dispus să accepte anumite limitări în schimbul ridicării sancțiunilor financiare. Autoritățile iraniene resping însă condiționarea unui acord de alte teme, precum programul de rachete sau sprijinul pentru grupări armate.

„Au îmbogățit uraniul mult peste nivelul necesar pentru un program nuclear civil. Au ajuns la 60% (puritate fisionabilă). Probabil sunt la o săptămână distanță de a avea material la scară industrială, de calitate pentru fabricarea unei bombe, iar acest lucru este extrem de periculos”, a declarat Witkoff.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat duminică pentru Reuters că Iranul și Statele Unite au în continuare poziții diferite în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor, în cadrul negocierilor.

Witkoff a mai spus că, la cererea lui Trump, s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, figură a opoziției iraniene și fiul șahului înlăturat în Revoluția Islamică din 1979. El nu a oferit alte detalii despre această întâlnire.

Pahlavi, care trăiește în exil, a devenit un simbol pentru o parte a opoziției iraniene în timpul protestelor antiguvernamentale de luna trecută, în care se estimează că au fost ucise mii de persoane, cele mai grave tulburări interne de la perioada revoluției.

La începutul lunii februarie, Pahlavi a declarat că o intervenție militară a Statelor Unite în Iran ar putea salva vieți și a îndemnat Washingtonul să nu prelungească negocierile cu liderii religioși de la Teheran privind un acord nuclear.