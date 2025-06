Arnold Schwarzenegger a dezvăluit că filmul care i-a adus de departe cei mai mulți bani nu a fost cel care l-a făcut celebru

Arnold Schwarzenegger a dezvăluit care este filmul care i-a adus cei mai mulți bani și, surprinzător, nu a fost cel mai cunoscut film al său, „Terminator” din 1984, relatează The Independent.

Fostul guvernator republican al Californiei, care a vorbit recent despre protestele anti-ICE care au izbucnit în acest stat liberal al SUA, a fost întrebat zilele trecute care dintre proiectele sale de până acum i-a adus cel mai mare câștig financiar.

„A fost Twins (Gemenii), pentru că nu am primit bani, nu am avut salariu”, a spus răspuns el în cadrul emisiunii Watch What Happens Live With Andy Cohen. „Dar am primit drepturi de proprietate și un procent din încasările ulterioare”, a explicat actorul veteran, acum în vârstă de 77 de ani.

Schwarzenegger a jucat în Twins alături de Danny DeVito. Lansat în 1988, filmul de comedie a încasat peste 216,6 milioane de dolari la nivel mondial, o sumă uriașă la momentul respectiv.

Arnold Schwarzenegger spune că filmul de comedie i-a adus zeci de milioane de dolari

Deși Schwarzenegger a evitat să dezvăluie suma exactă pe care a încasat-o, a confirmat că a fost cu mult peste 40 de milioane de dolari. „A fost mai mult decât am câștigat cu orice alt film”, a declarat el. „Hai să lăsăm lucrurile așa”, a cerut acesta.

Regizat de Ivan Reitman, filmul spune povestea a doi frați gemeni creați prin inginerie genetică și despărțiți la naștere. După ce mamei lor i se spune în mod fals că gemenii au murit, personajul lui Schwarzenegger, Julius, află adevărul despre familia sa și pornește în căutarea lor.

Întrebat dacă deține drepturile și asupra Twins 2, Schwarzenegger l-a corectat pe Cohen, explicându-i că o continuare nu a fost niciodată realizată.

În 2012, au apărut informații despre o continuare mult așteptată, intitulată Triplets (Tripleții); însă proiectul nu a mai fost realizat deoarece Reitman a murit „chiar înainte să începem filmările”, a explicat Schwarzenegger. Ideea unei continuări a fost reluată în 2021, însă proiectul a fost anulat din nou.

Printre proiectele cinematografice recente ale celor doi actori se numără serialul Fubar de pe Netflix, în care Schwarzenegger joacă rolul principal, și filmul de comedie horror Haunted Mansion difuzat pe Disney+, în care DeVito interpretează un istoric și profesor din Louisiana.