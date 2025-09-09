Art Safari deschide o expoziție-manifest de artă contemporană în Promenada Mall, din 15 septembrie: „Young Blood. Noul val de artiști contemporani”

Art Safari și Promenada Mall anunță cea de-a doua expoziție de artă contemporană realizată în colaborare: „Young Blood. Noul val de artiști contemporani”, curatoriată de artistul Alexandru Rădvan. Expoziția va putea fi vizitată gratuit în perioada 15 septembrie – 10 octombrie 2025, la Promenada Mall.

Extensie a Young Blood – un proiect expozițional marca Art Safari care a ajuns la 5-a ediție, expoziția organizată la Promenada Mall își propune să aducă mai aproape de publicul larg, în contextele cotidiene, energia, curajul și creativitatea tinerei generații de artiști.

„Ce vor tinerii ăștia cu arta lor?”

„Young Blood. Noul val de artiști contemporani” este o expoziție-manifest ce își propune să demonteze ideea că „nu se mai nasc artiști cum erau odată”. Curatorul Alexandru Rădvan și selecția sa de lucrări contrazic din plin această percepție, arătând că noile generații de artiști sunt numeroase, talentate și pline de povești care merită privite și ascultate.

„- Nu mai există, dom’le, artiști cum erau odată! Nu se mai naște un Michelangelo…

Ba se nasc. Se nasc mereu și sunt mulți, din ce în ce mai mulți, sunt talentați, vor să povestească fiecare câte ceva. Sunt peste o mie de artiști tineri care au lucruri de împărtășit, iar dintre ei, cel puțin o sută sunt deosebiți, iar zece – absolut remarcabili. Dar… noi nu prea suntem dispuși să ascultăm și mai ales să încercăm să înțelegem ce vor tinerii ăștia cu arta lor”, declară Alexandru Rădvan, curatorul expoziției.

TheStoryalist

Artiștii prezenți în expoziție sunt Alina Dârțu, Andra Georgescu, Bianca Măldărescu, Brândușa Mărăscu, Maria Cosmaciuc, Mihai Voinescu, Paula Nănău și Ana Popa.

Artă la răscruce de timpuri

Expoziția vorbește și despre forța artei de a supraviețui și de a da speranță în orice context – fie că e vorba de vremuri de război și crize sau incertitudine.

„Acum, artă? Nu vezi, bre, că începe războiul, că vine molima, că ne lovește asteroidul, acum ne arde nouă de artă? Răspunsul clar este: da, bre, exact acum e momentul. De ce? Fiindcă arta va vorbi mereu despre speranță, despre ce rămâne visător în oameni chiar în cele mai grele condiții, arta e cea care ne-a însoțit încă de pe vremea când locuiam în peșteri. Ce zici, bre? Dă-le o șansă și tinerilor ăstora, că s-ar putea să fie frumos”, este îndemnul curatorului Alexandru Rădvan.

Absolvent al Universităţii de Arte Bucureşti, Facultatea de Pictură, clasa prof. Florin Mitroi, și lector la departamentul de Pictură al Universității, cu un doctorat în „Ştiinţa imaginii” conferit de Universitatea din Bucureşti, artistul a expus în țară și străinătate, în mod constant, de la sfârşitul anilor 1998. Lucrările lui se regăsesc în importante colecţii publice şi private din România, Germania, Belgia, Austria, Israel, Franţa, Italia, Grecia şi SUA.

De asemenea, iubitorii de artă și frumos sunt invitați să viziteze și expoziția „Young Blood 5.0 – Hello, Math!”, la Art Safari, la Palatul Dacia-România, din strada Lipscani, nr. 18-20, în perioada 5 septembrie – 14 decembrie.

Acces și program

Accesul la expoziția găzduită de Promenada Mall este gratuit, iar lucrările pot fi admirate zilnic între orele 12:00 – 20:00, în spațiul special amenajat la nivelul 1, lângă magazinul Murmur. Vernisajul expoziției va avea loc marți, 16 septembrie, de la ora 19:00.

Expoziția este o invitație de a regândi relația dintre trecut și prezent în artă, dar și de a oferi șansa publicului de a descoperi frumusețea și forța creatoare a prezentului prin ochii tinerilor artiști.

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Rompetrol, Porsche, Kinder, Peroni, Edenred România este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

Despre Promenada Mall

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Coccinelle, Furla, Rituals, LIU JO, GUESS, Musette, Kultho, Bijuteria Teilor, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho, ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, Lunet, Murmur și Dualitae în exclusivitate în România, Chic Chic Urban Fashion, Merer, Men’s Cave, Intimissimi, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum SKKIN-Korean Facial Express, Asian Vitality SPA, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash, agenția de turism DERTOUR, Flanco și o varietate de servicii bancare.

Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber – proiecții de film, spectacole de teatru, concerte în aer liber și alte evenimente dedicate publicului. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

