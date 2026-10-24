Asigurările ministrul Muncii pentru pensionarii cu venituri mici: „Nu există niciun motiv de îngrijorare”

Florin Manole, ministrul Muncii, a afirmat că nu se pune problema lipsei de fonduri pentru acordarea celei de-a doua tranşe a ajutorului financiar cuprins între 300 şi 500 de lei de care beneficiază, anul acesta, pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei şi care va fi distribuit în luna decembrie, informează News.ro.

Ministrul Muncii a fost întrebat, sâmbătă seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Alba Iulia, dacă există în buget sumele necesare acordării ajutorului financiar pentru pensionarii cu pensii mici, care ar trebui să primească în luna decembrie a doua tranşă a acestui sprijin din partea statului.

„Da, cu siguranţă, nu există nicio dilemă”, a răspuns Florin Manole.

Acesta explicat că banii pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici sunt prevăzuţi în buget de la începutul anului.

„Banii sunt prinşi în buget încă de la începutul acestui an, când s-a votat legea bugetului, nu există niciun motiv de îngrijorare”, subliniază Manole.

Întrebat dacă Guvernul intenţionează să cotinue anul viitor programul în baza căruia pensionarii cu venituri mici primesc, în două tranşe, câteva sute de lei, în funcţie de cuantumul veniturilor de care beneficiază, ministrul a răspuns că ar „prefera să facă indexarea pensiilor” şi nu acest sprijin despre care admite că „a fost util, necesar, dar a fost un pansament insuficient pentru o situaţie care trebuia să se rezolve cu indexarea pensiilor”.

Tranșa a doua a ajutorului financiar va fi plătit odată cu pensia:

în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se acordă numai în situația în care veniturile cumulate realizate de aceeași persoană, sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei, respectiv 3.000 lei.

Ajutorul se acordă inclusiv pensionarilor de urmaș, fiecărui beneficiar în parte, dacă se încadrează în plafonul stabilit.