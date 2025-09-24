Astra Film Junior 2025. Educație prin film documentar pentru o generație care gândește liber. S-au pus în vânzare biletele

Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, revine la Sibiu în perioada 20-24 octombrie, cu o ediție care transformă cinemaul într-un instrument de cunoaștere, empatie și gândire critică pentru elevi și profesori. Curatoriat pe grupe de vârstă (6+, 11+, 15+), programul aduce documentare, animații și ficțiuni scurte despre subiecte care privesc direct generația tânără: identitate, migrație, război, ecologie, cultură digitală, discursul urii, sport și sănătate emoțională. Proiecțiile sunt însoțite de discuții ghidate și formări pentru cadrele didactice, astfel încât dialogul să continue și în sala de clasă. Aflat la a 16 ediție, Astra Film Junior aduce anul acesta și noutăți: un atelier de storytelling vizual care își propune să-i ghideze pe elevi în a realiza conținut relevant și educațional pentru canalele Social Media (De la voluntar la influencer). Biletele au fost puse deja în vânzare https://astrafilm.ro/bilete-afjunior/.

Astra Film Junior contează acum mai mult ca oricând. Într-o lume în care știrile false circulă cu viteză, iar algoritmii rețelelor de socializare creează bule informaționale, filmul documentar rămâne una dintre cele mai curate și mai oneste forme de cunoaștere. El nu doar arată realitatea, ci o explică, o contextualizează, transformând vizionarea într-o experiență de reflecție și dialog. Elevii sunt încurajați să-și formeze opinii proprii, să recunoască manipularea, să discute etic și argumentat despre teme sensibile. Pentru profesori, programul oferă metodologii de integrare a filmului în lecții și formări dedicate, pentru ca dialogul să continue în clasă, nu doar în sală.

„Un bilet la Astra Film Junior nu înseamnă doar acces la cinema. Este o fereastră spre lume, un exercițiu de gândire critică, un antrenament de empatie și o ocazie de a înțelege complexitatea realității. Într-un timp dominat de scroll rapid și like-uri automate, Astra Film Junior le oferă copiilor și adolescenților șansa de a opri pentru un moment fluxul de imagini și de a privi lumea în profunzime”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Noutăți și highlights AF Junior 2025

Atelierul de storytelling „De la voluntar la influencer” (1–4 octombrie) este un program special gândit pentru elevii din Sibiu, care își propune să le arate cum pot realiza conținut relevant, de calitate și etic, pe TikTok, Instagram și Facebook.

Concurs de benzi desenate. Adresat elevilor din clasele primare, concursul îi provoacă pe copii să-și construiască propriile povești vizuale, inspirate din filmele văzute la festival. La finalul festivalului, cele mai bune lucrări vor fi proiectate pe ecranul din Piața Mare a Sibiului.

Programul AF Junior 2025

Programul AF Junior 2025 le propune elevilor o selecție de documentare, animații și ficțiuni scurte adaptate fiecărei grupe de vârstă.

Ciclul primar (6+). Copiii vor descoperi povești despre familie, adaptare și curaj (Familia mea e un circ, Zbor sub apă, Awena și Abduli, Yangka pe tărâmul fericirii), dar și lecții despre natură și echilibrul ecosistemelor (Arhitecții naturii. Conservation Carpathia).

Gimnaziu (11+). Elevii din această categorie vor avea acces la filme care abordează teme actuale precum cyberbullying, reziliență și schimbările climatice (Tamica, eroina lumii digitale, Emma cucerește trambulina, Thibault, Hochei pe gheață în Himalaya).

Liceenii (15+) vor avea parte de subiecte care reflectă direct realitatea lor: faima online și presiunea algoritmilor (Gașca fetelor), adolescența trăită în mijlocul războiului (Adolescență sub asediu), sau infiltrarea în rețelele extremiste (Hacking Hate / Decodând ura).

Toate detaliile detaliile despre program, bilete și abonamente găsiți pe site-ul festivalului https://astrafilm.ro/home-afjunior/

Astra Film Festival, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival